Крым в пятерке лидеров внутреннего туризма на майские праздники - АТОР - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Крым в пятерке лидеров внутреннего туризма на майские праздники - АТОР
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму. Чаще всего россияне бронируют туры на Южное побережье. Такую статистику привели на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Крым – в топ-5 самых бронируемых направлений на внутреннем туристическом рынке в период майских праздников. Некоторые отели, особенно на Южном побережье, уже распроданы", – сказано в сообщении.
Несмотря на рост цен в среднем на 10–20%, подобрать бюджетные варианты размещения можно – от 20 тысяч рублей на двоих, отметили эксперты.
Туроператоры ожидают традиционный всплеск продаж ближе к праздничным датам, так как часть путешественников принимает решение в последний момент. Таким образом, итоговый спрос на Крым может оказаться выше текущих показателей, добавили в материале.
На майские праздники туристы чаще всего бронируют туры в Крым длительностью около пяти дней. Более продолжительные варианты – неделя и дольше – чаще выбирают те, кто решает объединить праздничные выходные с отпуском, уточняют представители турбизнеса.
"На майские праздники туристы чаще всего бронируют туры на Южное побережье Крыма. На ЮБК поступает в три раза больше заявок, чем на западное и восточное побережье вместе взятые. Абсолютное большинство путешественников планирует отправиться в Ялту", – добавили в сообщении.
По данным туроператоров, загрузка популярных отелей и санаториев Крыма на майские праздничные даты уже высокая, а некоторые объекты закрыли продажи на этот период.
На втором месте (после отелей - ред.) по количеству бронирований санатории. Наибольшим спросом пользуются санатории с полным пансионом. Также востребованы гостиницы с питанием "завтраки", отметили в АТОР.
Экскурсионные туры также есть в структуре спроса, однако чаще всего они служат дополнением к основному отдыху.
Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий сообщал, что число бронирований летнего отдыха в Крыму выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.
