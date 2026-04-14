Крым в пятерке лидеров внутреннего туризма на майские праздники - АТОР - РИА Новости Крым, 14.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. На майские праздники Крым попал в пятерку лидеров по внутреннему туризму. Чаще всего россияне бронируют туры на Южное побережье. Такую статистику привели на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).Несмотря на рост цен в среднем на 10–20%, подобрать бюджетные варианты размещения можно – от 20 тысяч рублей на двоих, отметили эксперты.Туроператоры ожидают традиционный всплеск продаж ближе к праздничным датам, так как часть путешественников принимает решение в последний момент. Таким образом, итоговый спрос на Крым может оказаться выше текущих показателей, добавили в материале.На майские праздники туристы чаще всего бронируют туры в Крым длительностью около пяти дней. Более продолжительные варианты – неделя и дольше – чаще выбирают те, кто решает объединить праздничные выходные с отпуском, уточняют представители турбизнеса.По данным туроператоров, загрузка популярных отелей и санаториев Крыма на майские праздничные даты уже высокая, а некоторые объекты закрыли продажи на этот период.На втором месте (после отелей - ред.) по количеству бронирований санатории. Наибольшим спросом пользуются санатории с полным пансионом. Также востребованы гостиницы с питанием "завтраки", отметили в АТОР.Экскурсионные туры также есть в структуре спроса, однако чаще всего они служат дополнением к основному отдыху.Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий сообщал, что число бронирований летнего отдыха в Крыму выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские праздники в Крыму – отельеры ожидают рост турпотокаСколько стоит недельный отдых в Крыму на майские праздники – АТОРЦены на отдых в Крыму повышены на уровень инфляции – эксперт

