Крутое пике: рейтинг Трампа продолжает падать

Крутое пике: рейтинг Трампа продолжает падать - РИА Новости Крым, 14.04.2026

Крутое пике: рейтинг Трампа продолжает падать

Президент США Дональд Трамп стремительно теряет поддержку американцев на фоне конфликта в Иране. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков. РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T11:14

2026-04-14T11:14

2026-04-14T11:14

СИМФЕРОПОЛЬ,14 апр - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп стремительно теряет поддержку американцев на фоне конфликта в Иране. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.По информации политолога, 68% американцев в возрасте 18-22 лет и 72% в возрасте 22-29 лет плохо относятся к политике Белого дома. Поскольку по ним в первую очередь ударил энергокризис со взлетом цен на топливо и ростом инфляции.Причем большинство молодых американцев до 30 лет согласны с мнением, что США пора прекращать вести войны в угоду Израилю.Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США могут сворачивать операцию в Иране, поскольку достигли целей. Он отметил, что в вопросе возобновления переговоров сейчас слово за Тегераном. Однако если Иран так и не откроет Ормузский пролив, то характер диалога может в корне поменяться.Также сообщалось, что в понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начало блокаду Ормузского пролива.

ближний восток

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ближний восток, новости, малек дудаков, сша, обострение между ираном и сша, дональд трамп