Крутое пике: рейтинг Трампа продолжает падать
Рейтинг Трампа пикирует из-за хаотичной авантюры в Иране - эксперт
© REUTERS / @realDonaldTrumpДональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле
СИМФЕРОПОЛЬ,14 апр - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп стремительно теряет поддержку американцев на фоне конфликта в Иране. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
"Рейтинги Трампа продолжают пикировать. В американском обществе растет озабоченность по поводу хаотичной авантюры в Иране. Подавляющее большинство американцев негативно воспринимают действия Трампа и уверены, что Белому дому так и не удалось достичь никаких целей операции", - написал Дудаков в своем канале МАХ.
По информации политолога, 68% американцев в возрасте 18-22 лет и 72% в возрасте 22-29 лет плохо относятся к политике Белого дома. Поскольку по ним в первую очередь ударил энергокризис со взлетом цен на топливо и ростом инфляции.
Причем большинство молодых американцев до 30 лет согласны с мнением, что США пора прекращать вести войны в угоду Израилю.
"Резкое ослабление позиций Трампа внутри Америки является одной из причин нынешней суматохи Белого дома с переговорами. Хоть имеются и чисто военно-технические причины. Устраивать ту же морскую блокаду Ормуза крайне затратно. Есть очевидные риски для эсминцев, а потеря даже одного из них стоимостью в три миллиарда долларов станет грандиозным ударом для Пентагона", - подчеркнул Малек Дудаков.
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США могут сворачивать операцию в Иране, поскольку достигли целей. Он отметил, что в вопросе возобновления переговоров сейчас слово за Тегераном. Однако если Иран так и не откроет Ормузский пролив, то характер диалога может в корне поменяться.
Также сообщалось, что в понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начало блокаду Ормузского пролива.
Читайте также на РИА Новости Крым: