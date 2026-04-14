Когда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма

Когда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2026

Когда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма

Крымские садоводы могут получить до 50 процентов страховой компенсации в случае, если возвратные заморозки нанесут ущерб цветущим садам. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T08:37

2026-04-14T08:37

2026-04-14T08:37

минсельхоз крыма

николай тютюник

урожай

урожай в крыму

выплаты и компенсации

компенсация ущерба

крым

новости крыма

сельское хозяйство

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Крымские садоводы могут получить до 50 процентов страховой компенсации в случае, если возвратные заморозки нанесут ущерб цветущим садам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.Кроме того, если сады не вступили в плодоношение, региональный минсельхоз компенсирует часть стоимости затрат на работы по уходу за молодыми насаждениями. В бюджете на эти цели предусмотрено почти 40 млн рублей. Компенсация части стоимости страхового платежа - больше 20 млн рублей, уточнил Тютюник.По словам замминистра, отрасль садоводства - одна из динамично развивающихся в регионе.Ранее заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник рассказал, что в Крыму цветут ранние косточковые культуры: слива, алыча и миндаль. Навредить будущему урожаю могут отрицательные температуры, если они будут держаться два-три часа и достигать от двух градусов мороза и ниже.Республиканских главк МЧС России со ссылкой на синоптиков предупреждал о трехдневных заморозках в степных и предгорных районах Крыма. Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым поможет новым регионам создать "новую" аграрную историюПрограмму льготного лизинга в новых регионах России продлили на годРекордная поддержка: аграрии Крыма получили беспрецедентный объем помощи

крым

минсельхоз крыма, николай тютюник, урожай, урожай в крыму, выплаты и компенсации, компенсация ущерба, крым, новости крыма, сельское хозяйство