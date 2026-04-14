Когда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма
В Крыму садоводы могут получить до 50 % страховки за побитый морозом цвет
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег на цветах магнолии в Крыму в апреле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Крымские садоводы могут получить до 50 процентов страховой компенсации в случае, если возвратные заморозки нанесут ущерб цветущим садам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.
"Основной инструмент финансовой защиты (в случае ущерба от возвратных заморозков - ред.) — это страхование. На данный момент, мы из бюджета Республики Крым готовы предоставить 50% компенсации страховой премии", - сказал замминистра, уточнив, что это необходимо для снижения финансовой нагрузки на аграриев.
Кроме того, если сады не вступили в плодоношение, региональный минсельхоз компенсирует часть стоимости затрат на работы по уходу за молодыми насаждениями. В бюджете на эти цели предусмотрено почти 40 млн рублей. Компенсация части стоимости страхового платежа - больше 20 млн рублей, уточнил Тютюник.
По словам замминистра, отрасль садоводства - одна из динамично развивающихся в регионе.
"На начало 2014 года у нас в республике было 7 тысяч гектаров садов, а на сегодня уже почти 17 тысяч гектаров. В этом году на развитие, на закладку новых садов направим больше 300 млн рублей. И ожидаем, что к концу года появится порядка 400 новых молодых многолетних насаждений", - сообщил он.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник рассказал, что в Крыму цветут ранние косточковые культуры: слива, алыча и миндаль. Навредить будущему урожаю могут отрицательные температуры, если они будут держаться два-три часа и достигать от двух градусов мороза и ниже.
Республиканских главк МЧС России со ссылкой на синоптиков предупреждал о трехдневных заморозках в степных и предгорных районах Крыма.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.
