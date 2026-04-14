Когда восстановят пострадавший от взрыва дом в Севастополе
Пострадавший от взрыва дом №14 по улице Павла Корчагина полностью восстановят к 1 сентября. Об этом сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T15:28
Пострадавший от взрыва дом в Севастополе восстановят к сентябрю
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Пострадавший от взрыва дом №14 по улице Павла Корчагина полностью восстановят к 1 сентября. Об этом сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено на аппаратном совещании в правительстве во вторник.
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.
"Планируем до 1 сентября закончить восстановление дома, чтобы люди могли заехать в свой дом", – сказал Иено.
По его информации, обследование дом №14 полностью завершено. С 25 апреля рабочие приступят к демонтажу балконных плит квартиры №1.
Также Павел Иено сообщил, что возле дома №20, который при взрыве пострадал меньше, уже завершена уборка территории, установлены все двери. Сейчас рабочие занимаются остеклением.
"Замене подлежит 162 окна, 120 окон уже установлены. То есть по пяти подъездам все окна заменены. 16 апреля эта работа будет закончена. На этой неделе также начнутся работы по фасаду здания", – рассказал и. о. заместителя губернатора.
Затем власти приступят к замене стекол в подъезде и восстановят остекленения 50 балконов. Работы планируют завершить в течение месяца.
По словам Иено, в доме от пострадало 42 квартиры, 12 из которых подлежат полному восстановлению, 26 – ремонту, две – мелкому ремонту. Работы по ремонту квартир завершат к 1 августа этого года.
Ранее сообщалось, что власти Севастополя выделили
59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта.
Читайте также на РИА Новости Крым: