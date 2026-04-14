Когда восстановят пострадавший от взрыва дом в Севастополе

Пострадавший от взрыва дом №14 по улице Павла Корчагина полностью восстановят к 1 сентября. Об этом сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено... РИА Новости Крым, 14.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Пострадавший от взрыва дом №14 по улице Павла Корчагина полностью восстановят к 1 сентября. Об этом сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено на аппаратном совещании в правительстве во вторник.Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.По его информации, обследование дом №14 полностью завершено. С 25 апреля рабочие приступят к демонтажу балконных плит квартиры №1.Также Павел Иено сообщил, что возле дома №20, который при взрыве пострадал меньше, уже завершена уборка территории, установлены все двери. Сейчас рабочие занимаются остеклением.Затем власти приступят к замене стекол в подъезде и восстановят остекленения 50 балконов. Работы планируют завершить в течение месяца.По словам Иено, в доме от пострадало 42 квартиры, 12 из которых подлежат полному восстановлению, 26 – ремонту, две – мелкому ремонту. Работы по ремонту квартир завершат к 1 августа этого года.Ранее сообщалось, что власти Севастополя выделили 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя контролируют восстановление пострадавших от взрыва домов.Домой не хочу: пострадавший при взрыве в Севастополе рассказал свою историюВзрыв газа исключен – Развожаев назвал предварительную причину ЧП

