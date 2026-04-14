Когда восстановят пострадавший от взрыва дом в Севастополе
2026-04-14T15:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Пострадавший от взрыва дом №14 по улице Павла Корчагина полностью восстановят к 1 сентября. Об этом сообщил и.о.заместителя губернатора Севастополя Павел Иено на аппаратном совещании в правительстве во вторник.
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.
"Планируем до 1 сентября закончить восстановление дома, чтобы люди могли заехать в свой дом", – сказал Иено.
По его информации, обследование дом №14 полностью завершено. С 25 апреля рабочие приступят к демонтажу балконных плит квартиры №1.
Также Павел Иено сообщил, что возле дома №20, который при взрыве пострадал меньше, уже завершена уборка территории, установлены все двери. Сейчас рабочие занимаются остеклением.

"Замене подлежит 162 окна, 120 окон уже установлены. То есть по пяти подъездам все окна заменены. 16 апреля эта работа будет закончена. На этой неделе также начнутся работы по фасаду здания", – рассказал и. о. заместителя губернатора.

Затем власти приступят к замене стекол в подъезде и восстановят остекленения 50 балконов. Работы планируют завершить в течение месяца.
По словам Иено, в доме от пострадало 42 квартиры, 12 из которых подлежат полному восстановлению, 26 – ремонту, две – мелкому ремонту. Работы по ремонту квартир завершат к 1 августа этого года.
Ранее сообщалось, что власти Севастополя выделили 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти Севастополя контролируют восстановление пострадавших от взрыва домов.
Домой не хочу: пострадавший при взрыве в Севастополе рассказал свою историю
Взрыв газа исключен – Развожаев назвал предварительную причину ЧП
 
16:59Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогноз
16:49Берлин даст Киеву 4 миллиарда евро на продолжение войны
16:37МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в ближайшие два года
16:22На "Госуслугах" запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
16:07В Крыму отмечают День освобождения Бахчисарайского района
15:52В Мелитополе сотрудница оператора связи устроила "прослушку" абонентов
15:37Рейд в Севастополе открыт
15:28Когда восстановят пострадавший от взрыва дом в Севастополе
15:16Нефтепровод "Дружба" полностью не отремонтируют – Зеленский
15:03В Феодосии слышна стрельба
14:50Рейд закрыт: в Севастополе остановили движение паромов и катеров
14:39В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро
14:25177 лет назад родился создатель легендарной винтовки Мосин – инфографика
14:10В Севастополе назначили нового руководителя управления туризма
13:52В Крыму пожилой отец зарезал своего сына
13:45Лавров рассказал об опасных играх Запада по вопросу Тайваня
13:30Новости СВО: российские войска наступают в глубину обороны противника
13:14В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
13:03В Симферополе журналистам расскажут об ИИ-технологии в медиаиндустрии
12:56В Севастополе катера снова ходят через бухту
Лента новостейМолния