https://crimea.ria.ru/20260414/kleschi-atakuyut-krymchan-1155184165.html
Клещи атакуют крымчан
Более шести тысяч россиян в Крыму, на Кубани и в других регионах РФ обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T07:59
клещи
роспотребнадзор
крым
новости крыма
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110515/57/1105155708_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_bce1ca8defc53659c040e79f74dd2ee2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Более шести тысяч россиян в Крыму, на Кубани и в других регионах РФ обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.По данным ведомства, рост количества обращений в связи с укусами клещей наблюдается с конца марта.В целях профилактики в 30 регионах России проведена акарицидная обработка свыше 4,3 тыс. гектаров территорий.В ведомстве также отметили, что в целом по стране свыше 1,2 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110515/57/1105155708_51:0:504:340_1920x0_80_0_0_775f23f612adc5cb3b03ca75a38f0774.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"С начала сезона в медицинские организации обратилось более 6 тыс. человек в связи с укусами клещей. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, рост количества обращений в связи с укусами клещей наблюдается с конца марта.
В целях профилактики в 30 регионах России проведена акарицидная обработка свыше 4,3 тыс. гектаров территорий.
В ведомстве также отметили, что в целом по стране свыше 1,2 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
