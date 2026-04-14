Как жильцы могут повлиять на рейтинг управляющих компаний в России - РИА Новости Крым, 14.04.2026

В России готовятся к запуску публичного рейтинга управляющих компаний. Соответствующее предложение ранее поступило от Госдумы РФ. Насколько актуально... РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T20:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В России готовятся к запуску публичного рейтинга управляющих компаний. Соответствующее предложение ранее поступило от Госдумы РФ. Насколько актуально нововведение и как жильцы могут регулировать работу своих "управляшек", в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор организации "ЖКХ Контроль" Республики Крым Анатолий Петров и его заместитель Олег Бышук.По мнению Олега Бышука, собственники должны понимать, что в оценке управляющих организаций играет роль не только рейтинг по жалобам. К этому вопросу нужно подходить более взвешенно.Например, если взять маленькую управляющую организацию, где-нибудь в отдаленном населенном пункте, где жители особо не жалуются, а часть квартир вообще без жильцов, то, возможно, по рейтингу и количеству жалоб она будет на первом месте. Но это не говорит о том, что этот дом в хорошем состоянии, подчеркивает эксперт.По его словам, есть единственный документ, который может помочь в определении рейтинга – это акт оценки многоквартирного дома при подготовке к отопительному периоду."В этом документе полностью описывается состояние всего контура инженерных сетей многоквартирного дома, остекления, и так далее. Все выполненные работы. И из года в год видно улучшение, динамика. Соответственно, качество содержания этого дома улучшено, либо оно ухудшается", – напомнил замдиректора республиканской организации "ЖКХ Контроль".Кроме того, Анатолий Петров отметил, что "повезло" тем недобросовестным управляющим организациям, у которых жители никуда не жалуются. Или они жалуются не туда, куда надо. Иными словами – обращения вроде есть, но они не доходят до главного органа, единственного, в который надо подавать жалобу. А это – государственная жилищная инспекция.По словам специалиста, если в жилинспекцию пришла жалоба и действительно была зафиксирована – она идет в работу. Заявки от различных организаций и даже депутатов жилинспекция к рассмотрению не принимает.Ранее председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты Крыма, руководитель крымского проекта "Коммуналка" Денис Шиндин сообщил, что в России с 1 марта ввели новый стандарт отчетности, единый для всех управляющий компаний (УК), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ).

