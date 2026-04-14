Гуманных шагов не понимают: в МИД отреагировали на срыв Украиной перемирия - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Гуманных шагов не понимают: в МИД отреагировали на срыв Украиной перемирия
Гуманных шагов не понимают: в МИД отреагировали на срыв Украиной перемирия - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Гуманных шагов не понимают: в МИД отреагировали на срыв Украиной перемирия
Украина продемонстрировала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России. Так прокомментировал РИА Новости срыв Украиной пасхального перемирия посол... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T09:40
2026-04-14T09:40
СИМФЕРОПОЛЬ,14 апр - РИА Новости Крым. Украина продемонстрировала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России. Так прокомментировал РИА Новости срыв Украиной пасхального перемирия посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. Однако киевские боевики нарушили режим перемирия 1971 раз в период с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля, отметили в российском военном ведомстве. В целом в период действия перемирия украинские войска 6558 раз нарушили его. Как сообщалось, за несколько часов до начала действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский пообещал, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня. Однако и в прошлом году в этот период времени ВСУ более 4 тысяч раз нарушали перемирие. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для Украины наступают очень сложные времена – признание ЗеленскогоПасхальное перемирие: будет ли Зеленский его соблюдатьВ Кремле объяснили решение Путина объявить пасхальное перемирие
россия, украина, пасхальное перемирие, новости сво, министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник
Гуманных шагов не понимают: в МИД отреагировали на срыв Украиной перемирия

МИД России: Украина продемонстрировала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела

09:40 14.04.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкПосол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник
СИМФЕРОПОЛЬ,14 апр - РИА Новости Крым. Украина продемонстрировала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России. Так прокомментировал РИА Новости срыв Украиной пасхального перемирия посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. Однако киевские боевики нарушили режим перемирия 1971 раз в период с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля, отметили в российском военном ведомстве. В целом в период действия перемирия украинские войска 6558 раз нарушили его.

"Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и не способна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения", — сказал Родион Мирошник.

Как сообщалось, за несколько часов до начала действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский пообещал, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня. Однако и в прошлом году в этот период времени ВСУ более 4 тысяч раз нарушали перемирие.
РоссияУкраинаПасхальное перемириеНовости СВОМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Родион Мирошник
 
