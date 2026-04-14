Гуманных шагов не понимают: в МИД отреагировали на срыв Украиной перемирия

Гуманных шагов не понимают: в МИД отреагировали на срыв Украиной перемирия - РИА Новости Крым, 14.04.2026

Украина продемонстрировала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России. Так прокомментировал РИА Новости срыв Украиной пасхального перемирия посол...

2026-04-14T09:40

СИМФЕРОПОЛЬ,14 апр - РИА Новости Крым. Украина продемонстрировала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России. Так прокомментировал РИА Новости срыв Украиной пасхального перемирия посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. Однако киевские боевики нарушили режим перемирия 1971 раз в период с 16:00 11 апреля по 8:00 12 апреля, отметили в российском военном ведомстве. В целом в период действия перемирия украинские войска 6558 раз нарушили его. Как сообщалось, за несколько часов до начала действия перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, Владимир Зеленский пообещал, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня. Однако и в прошлом году в этот период времени ВСУ более 4 тысяч раз нарушали перемирие. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для Украины наступают очень сложные времена – признание ЗеленскогоПасхальное перемирие: будет ли Зеленский его соблюдатьВ Кремле объяснили решение Путина объявить пасхальное перемирие

