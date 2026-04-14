Финскую фирму лишат субсидий за отправку детей в "Артек"
Финскую фирму лишат субсидий за отправку детей в "Артек"
2026-04-14T19:10
19:10 14.04.2026
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Международный детский центр "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов хочет лишить фирму уже выплаченных субсидий за отправку детей на отдых в Международный детский ценртр "Артек", пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиовещателя Yle.
Ранее Сазонов возмутился из-за того, что финские дети посетили крымский международный детский центр "Артек" и потребовал предоставить объяснения по поводу субсидий, предоставленных компании Sun Ray, которая и отправила детей из Финляндии на летний отдых в Крым.
"Юристы города изучают способы вернуть субсидии обратно", – цитирует Сазонова Yle.
Мэр также объяснил свое намерение тем, что город не выделил бы средств, если бы знал о "связях" организации с Россией
