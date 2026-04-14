Финскую фирму лишат субсидий за отправку детей в "Артек"
Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов хочет лишить фирму уже выплаченных субсидий за отправку детей на отдых в Международный детский ценртр "Артек", пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T19:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов хочет лишить фирму уже выплаченных субсидий за отправку детей на отдых в Международный детский ценртр "Артек", пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиовещателя Yle.Ранее Сазонов возмутился из-за того, что финские дети посетили крымский международный детский центр "Артек" и потребовал предоставить объяснения по поводу субсидий, предоставленных компании Sun Ray, которая и отправила детей из Финляндии на летний отдых в Крым.Мэр также объяснил свое намерение тем, что город не выделил бы средств, если бы знал о "связях" организации с РоссиейСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финляндия начала военные учения недалеко от границы с РоссиейКрым пообещал ответить на арест активов России в ФинляндииСоглашение о приграничном партнерстве России с Финляндией остановлено
