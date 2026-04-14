Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма

Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма - РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T09:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Персональные данные российских фигуристов Евгении Медведевой и Александра Энберта внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за сотрудничество с минспорта Крыма. Это следует из размещенных на "Миротворце" сведений.В частности, двукратной серебряной призерке Олимпиады, чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой вменяется публичная встреча с Торубаровой в ноябре 2022 года, серебряному призеру Олимпийских игр Александру Энберту – участие в спортивной программе павильона Крыма на международной выставке-форуме "Россия" в 2023 году в рамках сотрудничества с министерством спорта РК.Скандальный ресурс обвиняет обоих спортсменов в "участии в мероприятиях, направленных на легитимизацию" вхождения Крыма в состав России, а также в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".Ранее на "Миротворце" были опубликованы данные директора крымской Спортивной школы №1 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана Сейдамета Ягьяева, которого националисты обвиняют в "измене родине", "распространении российской пропаганды среди несовершеннолетних" и других преступлениях.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.*внесен в РФ в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще двоих российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца"Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистовВоенный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"

крым, новости крыма, минспорта крыма, спорт, фигурное катание, "миротворец", ольга торубарова