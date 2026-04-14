Рейтинг@Mail.ru
Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/figuristov-medvedevu-i-enberta-vnesli-v-bazu-mirotvortsa-iz-za-kryma-1155185504.html
Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма
Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма
2026-04-14T09:18
крым
новости крыма
минспорта крыма
спорт
фигурное катание
"миротворец"
ольга торубарова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111381/54/1113815402_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cad929802264ff65721bf3ba5a353364.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111381/54/1113815402_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a797f84532300e90c6b113188361079c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Фигуристов Медведеву и Энберта внесли в базу "Миротворца" из-за Крыма

09:18 14.04.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкФигуриста России Евгения Медведева
Фигуриста России Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Персональные данные российских фигуристов Евгении Медведевой и Александра Энберта внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец" за сотрудничество с минспорта Крыма. Это следует из размещенных на "Миротворце" сведений.
В частности, двукратной серебряной призерке Олимпиады, чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой вменяется публичная встреча с Торубаровой в ноябре 2022 года, серебряному призеру Олимпийских игр Александру Энберту – участие в спортивной программе павильона Крыма на международной выставке-форуме "Россия" в 2023 году в рамках сотрудничества с министерством спорта РК.
Скандальный ресурс обвиняет обоих спортсменов в "участии в мероприятиях, направленных на легитимизацию" вхождения Крыма в состав России, а также в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Ранее на "Миротворце" были опубликованы данные директора крымской Спортивной школы №1 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана Сейдамета Ягьяева, которого националисты обвиняют в "измене родине", "распространении российской пропаганды среди несовершеннолетних" и других преступлениях.
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаМинспорта КрымаСпортФигурное катание"Миротворец"Ольга Торубарова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
