Евросоюз предупредили о сильнейшем энергокризисе

Евросоюз предупредили о сильнейшем энергокризисе - РИА Новости Крым, 14.04.2026

Евросоюз предупредили о сильнейшем энергокризисе

Серьезный энергетический кризис, на пороге которого стоит Европа, потребует от еврочиновников поддержки бизнеса и населения. Об этом заявил главный экономист... РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T17:39

2026-04-14T17:39

2026-04-14T17:39

новости

энергокризис

европа

международный валютный фонд (мвф)

прогноз

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Серьезный энергетический кризис, на пороге которого стоит Европа, потребует от еврочиновников поддержки бизнеса и населения. Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.По мнению главного экономиста МВФ, надвигающийся кризис потребует от властей европейских стран принятия мер для поддержки наиболее зависимых и уязвимых категорий домохозяйств и предприятий. В этой связи, по оценке МВФ, ряду европейских экономик необходимо восстановить свои бюджетные резервы и сократить дефициты.В связи с войной США против Ирана, которая угрожает мировой экономике, цены на нефть могут вырасти на 21,4% уже в этом году до среднего значения в 82,22 доллара за баррель. Такой прогноз опубликовал ранее во вторник Международный валютный фонд (МВФ).

европа

новости, энергокризис, европа, международный валютный фонд (мвф), прогноз