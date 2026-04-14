Евросоюз предупредили о сильнейшем энергокризисе - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Евросоюз предупредили о сильнейшем энергокризисе
Евросоюз предупредили о сильнейшем энергокризисе - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Евросоюз предупредили о сильнейшем энергокризисе
Серьезный энергетический кризис, на пороге которого стоит Европа, потребует от еврочиновников поддержки бизнеса и населения. Об этом заявил главный экономист... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T17:39
2026-04-14T17:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Серьезный энергетический кризис, на пороге которого стоит Европа, потребует от еврочиновников поддержки бизнеса и населения. Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.По мнению главного экономиста МВФ, надвигающийся кризис потребует от властей европейских стран принятия мер для поддержки наиболее зависимых и уязвимых категорий домохозяйств и предприятий. В этой связи, по оценке МВФ, ряду европейских экономик необходимо восстановить свои бюджетные резервы и сократить дефициты.В связи с войной США против Ирана, которая угрожает мировой экономике, цены на нефть могут вырасти на 21,4% уже в этом году до среднего значения в 82,22 доллара за баррель. Такой прогноз опубликовал ранее во вторник Международный валютный фонд (МВФ).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суровые будни энергокризиса в США: треть населения сокращает свои расходыЧто спасет Европу от катастрофы на фоне энергокризиса – мнениеЕвропу от кризиса спасут новые политики либо смена антироссийского курса - экономист
РИА Новости Крым
новости, энергокризис, европа, международный валютный фонд (мвф), прогноз
Евросоюз предупредили о сильнейшем энергокризисе

Евросоюз погружается в сильнейший энергокризис – главный экономист МВФ

17:39 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Серьезный энергетический кризис, на пороге которого стоит Европа, потребует от еврочиновников поддержки бизнеса и населения. Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
"(Европе – ред.) очень важно восстанавливать бюджетные резервы, не отклоняться от установленных правил и не приостанавливать их действие, потому что энергетический кризис может быть довольно сильным", – цитирует Гуриншу РИА Новости.
По мнению главного экономиста МВФ, надвигающийся кризис потребует от властей европейских стран принятия мер для поддержки наиболее зависимых и уязвимых категорий домохозяйств и предприятий. В этой связи, по оценке МВФ, ряду европейских экономик необходимо восстановить свои бюджетные резервы и сократить дефициты.
В связи с войной США против Ирана, которая угрожает мировой экономике, цены на нефть могут вырасти на 21,4% уже в этом году до среднего значения в 82,22 доллара за баррель. Такой прогноз опубликовал ранее во вторник Международный валютный фонд (МВФ).
