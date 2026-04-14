Экстренное предупреждение из-за грозового шторма объявили на Кубани - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Экстренное предупреждение из-за грозового шторма объявили на Кубани
Ливень с грозой и штормовой ветер ожидают в Краснодарском крае, объявлено экстренное предупреждение, сообщает главк МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 14.04.2026
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за грозового шторма с ливнями

17:07 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Ливень с грозой и штормовой ветер ожидают в Краснодарском крае, объявлено экстренное предупреждение, сообщает главк МЧС России по региону.
"Экстренное предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории Краснодарского края", – сказано в сообщении.
Днем, а также вечером 14.04.2026 местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 м/с.
Накануне сообщалось, что на территории Краснодарского края также объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за заморозков. Ночью и утром 14, 15 и 16 апреля местами на Кубани ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-4 градуса.
