Духовитые ребята: ополченец из Славянка рассказал о "Спарте" и "Мотороле"

Сейчас Максим Нечаев живет в Симферополе. Занимается продажей оборудования для магазинов и кафе-баров, трудится смотрителем в музее СВО. Но родился и вырос он в

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Сейчас Максим Нечаев живет в Симферополе. Занимается продажей оборудования для магазинов и кафе-баров, трудится смотрителем в музее СВО. Но родился и вырос он в Славянске. Когда в 2014 году за этот город начались бои, он был студентом местного энергостроительного техникума. Сначала стоял на баррикадах, таскал покрышки, а позже вступил в ряды 80-го отдельного гвардейского разведывательного батальона – знаменитую "Спарту".В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым он вспоминает, какой была легендарная "Спарта" и ее создатель и командир, герой ДНР Арсен Павлов, он же "Моторола" – один из самых известных и в то же время самых мифологизированных бойцов среди ополченцев Донбасса.Мы его называли "Мотором""Я с самого начала хотел попасть в ополчение. Но, признаться, все-таки было страшно, непонятно. Поэтому поначалу просто понемногу помогал – на баррикадах стоял, покрышки с ребятами "суетили", – вспоминает Максим Нечаев.Максим рассказывает, как перевез в Крым жену Катю и как снова вернулся на Донбасс – сначала выполнял задачи при военной комендатуре, а потом записался в ополчение, чтобы быть рядом с друзьями, которых давно знал. Героя ДНР Владимира Жогу, который принял командование "Спартой" после гибели Арсена Павлова, он называет своим другом."Знал, что он, Воха, где-то в Донецке. Искал его. Связи с ним не было, но я нашел его через соцсети. Спрашиваю, где ты, как ты? Он написал, что у "Моторолы", позвал к себе. И я согласился. Подружились мы с ним в Славянске. Году, наверное, в 2011-м. У нас были общие друзья. И мы жили в одном районе, в центре города. Воха был добрым, веселым и отзывчивым парнем, всегда и всем помогал. "Мотор" его заметил и взял к себе подразделение", – рассказывает собеседник.Вспоминая о "спартанцах", Нечаев говорит, что в то время, пока он только покрышки тягал, "пацаны были "реально боевые"."Они ездили по Славянску и то с одной позиции, то с другой стреляли по ВСУ, заставляя противника думать, что якобы армия России зашла, что они в окружении. А это "Мотор" с ребятами на внедорожнике наводили шороху, на крыше у них пулемет был".В "Спарте" Максим стал "Спортом". Такой позывной выбрал потому, что в то время серьезно занимался борьбой."Запомнил "Мотора" – мы все так называли "Моторолу", как командира, который постоянно подшучивал над своими подчиненными, а у него нас было около 500 человек. Но при этом он был очень строгим. Никаких выпивок и "покурешек". Это все жестко пресекалось. Дисциплина у нас была железная", – вспоминает боец.О "Мотороле" постоянно снимали репортажи, и его история вдохновляла ребят. Ведь "спартанцы" тогда, в 2014-м году, уже воевали. После того как Славянск оказался под контролем украинской армии, отряд "Моторолы" принимал участие в боях за Иловайск, Донецкий аэропорт и Дебальцево. Еще были Пески и Волноваха.Ополченец "Спорт" вспоминает, как с к ним приезжали инструкторы и обучали их штурмовать вражеские позиции, как отрабатывали бесшумное перемещение для последующих разведвыходов, как перебрались в Новоазовск, в сторону Мариуполя."У нас было задание держать позиции. Наступления не было. Но перестрелки были. Еще у нас в "Спарте" рота была вторая – самая эффективная, самая боеспособная. Группа быстрого реагирования. То есть если где-то какой-то прорыв или еще что экстренное, то пацаны сразу выезжали", – рассказывает собеседник.– Это были самые подготовленные бойцы?– Нет. Обычные пацаны, местные. Просто духовитые, и ломились в бой. У нас были и штурмовики, и снайперы. Я, например, был разведчиком-гранатометчиком. Когда мы ездили на боевую, то снимали шевроны, потому что за нас, за голову, тогда давали тысячи долларов.– А как снабжение в батальоне было налажено?– Не знаю, как у него это получалось, но все всегда было. Нам помогали люди. Нам привозили броники, шлемы, еда всегда была. Фуры с гуманитарком приходили.Хотя бывало, что приходилось ему и лом собирать, и даже провода резать, чтобы добыть денег, помолчав, признается собеседник. Однажды его на столбе за отпиливанием проводов застал украинский снайпер. Но, к, счастью, стрелок промахнулся, а Максим за столбом спрятался. Был и еще случай, когда Бог беду от него отвел."Как-то мы на позицию шли, так я себе "морковок" (снаряды от РПГ – ред.) напихал во все карманы, чтобы сразу отнести побольше. Тут противник начал стрелять минами, такими, из которых будто лава выпадает и прожигает все. Я испугался, стал паниковать. Но потом спрятался за плитой, а там и обстрел скоро прекратился. Бог отвел", – вспоминает Нечаев.В "Спарте" он пробыл полгода. Говорит, лично с "Моторолой" не общался. Да и вообще редко его видел, урывками, некогда было: то на позиции выезжали, то на полигоне тренировались, то по батальону или в столовой дежурили, то на КПП стояли."Помню, в один момент что-то сломалось во мне, я устал, еще и спина разболелась – надорвал. В общем, я ушел из "Спарты". Пацаны обиделись, конечно. И Воха тоже. Когда погиб "Мотор", "Воха" за него остался. Они были стержнем "Спарты". Когда их не стало – и "Спарта" перестала быть прежней", – говорит боец. И добавляет: "ребята из "Спарты" давали прикурить ВСУ одними из первых".Максим переводит взгляд на фотографию, которая висит над столом. На ней он – на десять лет моложе, "Воха", "Мотор" и другие бойцы, они стоят под сине-зелено- белым флагом с надписью "Ухта" (Арсен Павлов был уроженцем этого города – ред.) и со вздохом говорит: "Это начало 2016 года. Многих пацанов уже нет".– Как думаешь, могла ли по-другому сложиться жизнь у "Вохи"?– Они с батей рыбу в Славянске продавали. У них были точки на рынке, по городу. И у них дела нормально шли. Так что мог, наверное, жить да жить. А вот у "Мотора" навряд ли другая судьба могла быть. Этот вояка всех вдохновлял, было что-то особенное в его словах. Этот бородатый и рыжий воин, небольшой, но крепкий, пацанов мотивировал. Наверное, слабых мест у него вообще не было. Разве что жена, дети.Рванул добровольцем в Курскую областьКогда враг прорвался в Курскую область, Максим не смог усидеть дома и ушел на фронт добровольцем. Нечаеву довелось служить в 112-м батальоне – это отдельный разведывательный батальон Добровольческого корпуса."Когда ВСУ зашли в Курскую область, то я решил вступить в батальон имени Павла Судоплатова, где мой друг с позывным "Кент" служил. Но в итоге попал в 112-й батальон. Стал техником БПЛА, запускал дроны с поля, а операторы уже летали, куда надо", – делится боец.– Почему "Спорт" стал "Слоном"?– Приятель так назвал. Он не мог до меня дозвониться. Надо было срочно придумать позывной, а связи со мной не было, он и придумал: "Слон". Так и записали. Не знаю, может быть, потому что я добрый, как слон. (Улыбается).– Когда на фронт шел, думал о том, что можешь не вернуться к жене и детям?– Нет, никогда об этом не думал. Всегда думал так: почему я должен погибать? Умереть легко, а ты попробуй не умри, настраивал я себя. Правда, когда в Курскую область заходил, боялся, что покалечит – оторвет руки или ноги. Но Бог отвел.– А как родители относятся к тому, что ты то в ополченцах, то добровольцах?..– Родителей у меня сейчас нет. Мама умерла в 2022, отчим – в 2024-м, родного отца я толком и не знал, он с нами не жил, был осужден... Вырос я в неблагополучной семье, если честно. Сестер-братьев у меня нет, есть дядя двоюродный, но он в Калужской области живет. Так что моя семья – это моя жена, с ней мы уже 14 лет вместе, и мои дети, у меня двое мальчишек.– Что тебе помогло не пойти по кривой дорожке?..– Я всегда смотрел на нормальных людей. До шестого класса даже отличником был. (Улыбается). Прихожу в гости к одноклассникам, а там нет пьянок и скандалов, никто не кричит, в холодильнике всегда еда есть. И мне хотелось, чтобы у меня в семье тоже так было.С самого детства Максим любит петь, сейчас он автор-исполнитель в стиле рэп. Песни его о любви и о войне. О том, что есть в его жизни, которой он дорожит.

