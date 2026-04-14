Дело на четверть века: в Севастополе раскрыли убийство 2000 года

2026-04-14T12:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники раскрыли убийство 26-летней давности. Детали дела установлены, уголовное дело в суде, фигурант в международном розыске. Об этом сообщает Следком России по Крыму и Севастополю.Следователи установили, что 19 декабря 2000 года 33-летний местный житель в помещении игрового зала на улице Большой Морской выстрелил из пистолета в 49-летнего мужчину.Все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства были установлены оперативниками. Фигурант объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, уточнили следователи.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.В начале апреля сообщалось, что житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, совершенном также более 26 лет назад. Следователи установили, что в декабре 1999 года в одном из общественных мест Симферополя у мужчины возник словесный конфликт с 45-летним знакомым. В тот же день злоумышленник выследил мужчину и нанес ему множественные удары металлической трубой, от которых потерпевший скончался на месте.

