Дело на четверть века: в Севастополе раскрыли убийство 2000 года
Дело на четверть века: в Севастополе раскрыли убийство 2000 года - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Дело на четверть века: в Севастополе раскрыли убийство 2000 года
Севастопольские оперативники раскрыли убийство 26-летней давности. Детали дела установлены, уголовное дело в суде, фигурант в международном розыске. Об этом... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T12:19
2026-04-14T12:19
2026-04-14T12:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники раскрыли убийство 26-летней давности. Детали дела установлены, уголовное дело в суде, фигурант в международном розыске. Об этом сообщает Следком России по Крыму и Севастополю.Следователи установили, что 19 декабря 2000 года 33-летний местный житель в помещении игрового зала на улице Большой Морской выстрелил из пистолета в 49-летнего мужчину.Все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства были установлены оперативниками. Фигурант объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, уточнили следователи.Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.В начале апреля сообщалось, что житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, совершенном также более 26 лет назад. Следователи установили, что в декабре 1999 года в одном из общественных мест Симферополя у мужчины возник словесный конфликт с 45-летним знакомым. В тот же день злоумышленник выследил мужчину и нанес ему множественные удары металлической трубой, от которых потерпевший скончался на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За убийство матери жителю Крыма вынесли приговорЭкс-сенатор Савельев получил 10 лет по делу об организации убийстваВ Крыму предложили новый подход к работе с трудными подростками
севастополь
новости севастополя, севастополь, следком крыма и севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, убийство, суд
Дело на четверть века: в Севастополе раскрыли убийство 2000 года
В Севастополе раскрыли убийство 2000-го года – фигурант в розыске
12:19 14.04.2026 (обновлено: 12:20 14.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские оперативники раскрыли убийство 26-летней давности. Детали дела установлены, уголовное дело в суде, фигурант в международном розыске. Об этом сообщает Следком России по Крыму и Севастополю.
Следователи установили, что 19 декабря 2000 года 33-летний местный житель в помещении игрового зала на улице Большой Морской выстрелил из пистолета в 49-летнего мужчину.
"От полученного ранения пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления", – сказано в сообщении СК.
Все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства были установлены оперативниками. Фигурант объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, уточнили следователи.
"Расследование проведено территориальным отделом следственного комитета. В отношении фигуранта судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – добавили в прокуратуре Севастополя.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
В начале апреля сообщалось, что житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, совершенном также более 26 лет назад
. Следователи установили, что в декабре 1999 года в одном из общественных мест Симферополя у мужчины возник словесный конфликт с 45-летним знакомым. В тот же день злоумышленник выследил мужчину и нанес ему множественные удары металлической трубой, от которых потерпевший скончался на месте.
Читайте также на РИА Новости Крым: