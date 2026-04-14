Более 1100 боевиков ВСУ осуждены за убийства жителей Донбасса – СК

Российские суды вынесли приговоры более чем 1100 боевикам украинских вооруженных формирований за преступления против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.04.2026

2026-04-14T08:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Российские суды вынесли приговоры более чем 1100 боевикам украинских вооруженных формирований за преступления против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в День памяти жертв украинской агрессии.По данным ведомства, с 2014 года от действий киевского режима пострадали более 29 тысяч мирных жителей, из которых 1168 детей.Как отметили в СК, сотрудники ведомства фиксируют и расследует каждое преступление, совершенное украинскими боевиками и иностранными наемниками."Следователи и криминалисты работают в сложнейших условиях, зачастую в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, чтобы собрать неопровержимые доказательства вины тех, кто отдавал преступные приказы и исполнял их", - подчеркнули там.Ежегодно 14 апреля в России чтят память жертв украинской агрессии. В этот день в 2014 году и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о проведении так называемой "антитеррористической операции" (АТО). Тем самым украинская власть развязала войду против населения Донецкой и Луганской народных республик, которые не согласились с госпереворотом в Киеве и провозгласили независимость регионов. Так называемая АТО сопровождалась террором в отношении мирного населения народных республик и обстрелами ее населенных пунктов, а также привела к ранениям и массовой гибели жителей Донбасса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:29 мирных жителей погибли от рук ВСУ за наделюПопытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемириеВСУ ударили по Ясиноватой: два человека погибли и шесть ранены

