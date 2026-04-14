Более 1100 боевиков ВСУ осуждены за убийства жителей Донбасса – СК
Российские суды вынесли приговоры более чем 1100 боевикам украинских вооруженных формирований за преступления против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.04.2026
Суды РФ вынесли приговоры более 1100 боевикам ВСУ за преступления против жителей Донбасса
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Российские суды вынесли приговоры более чем 1100 боевикам украинских вооруженных формирований за преступления против мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в День памяти жертв украинской агрессии.
"В настоящее время завершено расследование 966 уголовных дел, фигурантами которых стали 1280 лиц. Среди них — не только украинские военнослужащие, но и командный состав, а также наемники из других государств. Более 1100 преступников уже получили заслуженные приговоры. Ряд из них осуждены к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 2014 года от действий киевского режима пострадали более 29 тысяч мирных жителей, из которых 1168 детей.
Как отметили в СК, сотрудники ведомства фиксируют и расследует каждое преступление, совершенное украинскими боевиками и иностранными наемниками.
"Следователи и криминалисты работают в сложнейших условиях, зачастую в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, чтобы собрать неопровержимые доказательства вины тех, кто отдавал преступные приказы и исполнял их", - подчеркнули там.
Ежегодно 14 апреля в России чтят память жертв украинской агрессии. В этот день в 2014 году и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о проведении так называемой "антитеррористической операции" (АТО). Тем самым украинская власть развязала войду против населения Донецкой и Луганской народных республик, которые не согласились с госпереворотом в Киеве и провозгласили независимость регионов. Так называемая АТО сопровождалась террором в отношении мирного населения народных республик и обстрелами ее населенных пунктов, а также привела к ранениям и массовой гибели жителей Донбасса.
Читайте также на РИА Новости Крым: