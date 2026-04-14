Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ

Сотрудники ФСБ России задержали троих граждан Украины, Молдавии и России, планировавших подорвать высокопоставленного правоохранителя в Москве с помощью...

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали троих граждан Украины, Молдавии и России, планировавших подорвать высокопоставленного правоохранителя в Москве с помощью заминированного электроскутера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.ФСБ в начале апреля сообщала о предотвращении теракта, организованного Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.Как уточнили в ведомстве, украинец - военный ВСУ - специально был направлен в Москву для убийства высокопоставленного военнослужащего."Установлено, что гражданин Украины является военнослужащим ВСУ, принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства военнослужащего", - добавили в ведомстве. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму агент СБУ "сливал" данные об объектах Черноморского флотаФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного чиновника Курской областиАгенты Киева осуждены за попытку серии терактов

