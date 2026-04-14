Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ
Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ
Сотрудники ФСБ России задержали троих граждан Украины, Молдавии и России, планировавших подорвать высокопоставленного правоохранителя в Москве с помощью... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T10:14
2026-04-14T10:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали троих граждан Украины, Молдавии и России, планировавших подорвать высокопоставленного правоохранителя в Москве с помощью заминированного электроскутера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.ФСБ в начале апреля сообщала о предотвращении теракта, организованного Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.Как уточнили в ведомстве, украинец - военный ВСУ - специально был направлен в Москву для убийства высокопоставленного военнослужащего."Установлено, что гражданин Украины является военнослужащим ВСУ, принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства военнослужащего", - добавили в ведомстве.
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, москва, убийство
Боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - ФСБ

ФСБ задержала троих человек за подготовку покушения на высокопоставленного силовика

10:14 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ России задержали троих граждан Украины, Молдавии и России, планировавших подорвать высокопоставленного правоохранителя в Москве с помощью заминированного электроскутера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.
ФСБ в начале апреля сообщала о предотвращении теракта, организованного Службой безопасности Украины (СБУ) в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.
"Федеральной службой безопасности РФ в результате розыска лиц, причастных к подготовке предотвращенного 2 апреля 2026 года в Москве теракта, планировавшегося СБУ в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока с использованием заминированного электроскутера, задержаны гражданин Украины, 1980 года рождения, гражданин Молдовы, 1991 года рождения и гражданин России, 2009 года рождения", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, украинец - военный ВСУ - специально был направлен в Москву для убийства высокопоставленного военнослужащего.
"Установлено, что гражданин Украины является военнослужащим ВСУ, принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства военнослужащего", - добавили в ведомстве.
ФСБ предотвратила теракт в Москве против правоохранителя
