Блокада Ормузского пролива и освобождение Донбасса – эксперт назвал взаимосвязь
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Решения президента США Дональда Трампа на иранском треке усугубляют топливный кризис, который отражается и на ВСУ, и это поможет ускорить освобождение территории Донецкой Народной Республики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.На фоне дефицита дизельного топлива и действий армии России, которая продолжает перекрывать логистические пути и громить склады топлива ВСУ, полное освобождение ДНР может существенно ускориться, считает политолог."В первую очередь, конечно, влияет качественное применение новых видов российских вооружений. Думаю, мы многое еще не показали врагу", – сказал военный эксперт.Он также подчеркивает: российские войска продвигаются аккуратно, поскольку на оккупированных врагом исторических территориях России остается много мирных жителей, которых, в отличие от врага, наши бойцы берегут.В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начало блокаду Ормузского пролива. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив.Ормузский пролив – пролив Аравийского моря, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное – Объединенным Арабским Эмиратам и полуэксклаву Омана. Стратегически важен в международной торговле. Перевозка трети сжиженного природного газа и почти четверти потребляемой в мире нефти проходит через пролив.
