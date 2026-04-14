Рейтинг@Mail.ru
Блокада Ормузского пролива и освобождение Донбасса – эксперт назвал взаимосвязь - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/blokada-ormuzskogo-proliva-i-osvobozhdenie-donbassa--ekspert-nazval-vzaimosvyaz-1155203348.html
Блокада Ормузского пролива и освобождение Донбасса – эксперт назвал взаимосвязь
мнения
евгений михайлов
топливо
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0d/1155180866_378:337:991:682_1920x0_80_0_0_da566571ea15da929f60b5fc7dff5f85.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0d/1155180866_390:265:946:682_1920x0_80_0_0_dbc42eaad5932d74ed5204a5f481a83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мировой топливный кризис ослабит ВСУ и ускорит освобождение Донбасса – мнение

22:21 14.04.2026
 
© AP PhotoСуда в Персидском заливе плывут в направлении Ормузского пролива
© AP Photo
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Решения президента США Дональда Трампа на иранском треке усугубляют топливный кризис, который отражается и на ВСУ, и это поможет ускорить освобождение территории Донецкой Народной Республики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.

"Чем дольше будет топливный кризис, чем больше будет "генерал-майор ВС РФ" Дональд Трамп выполнять определенные задачи по блокированию Ормузского пролива, тем тяжелее будет киевскому режиму рассчитывать на глобальную поддержку ЕС – у них самих скоро фермеры выйдут на улицу из-за топливного кризиса", – выразил мнение эксперт.

На фоне дефицита дизельного топлива и действий армии России, которая продолжает перекрывать логистические пути и громить склады топлива ВСУ, полное освобождение ДНР может существенно ускориться, считает политолог.
"В первую очередь, конечно, влияет качественное применение новых видов российских вооружений. Думаю, мы многое еще не показали врагу", – сказал военный эксперт.
Он также подчеркивает: российские войска продвигаются аккуратно, поскольку на оккупированных врагом исторических территориях России остается много мирных жителей, которых, в отличие от врага, наши бойцы берегут.
"Мы стараемся минимизировать потери среди мирного населения. Поэтому главная задача – перерезание логистических путей, окружение и принуждение врага к сдаче. Это наиболее оптимальный вариант. А вот когда мы освободим Донецкую Народную республику, дальше условия переговоров для Киева станут более трудными", – констатирует гость эфира.
В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начало блокаду Ормузского пролива. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив.
Ормузский пролив – пролив Аравийского моря, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное – Объединенным Арабским Эмиратам и полуэксклаву Омана. Стратегически важен в международной торговле. Перевозка трети сжиженного природного газа и почти четверти потребляемой в мире нефти проходит через пролив.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
МненияЕвгений МихайловТопливоДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
