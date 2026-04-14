Берлин даст Киеву 4 миллиарда евро на продолжение войны - РИА Новости Крым, 14.04.2026
Берлин даст Киеву 4 миллиарда евро на продолжение войны
Киев и Берлин согласовали новый пакет вооружений на 4 миллиарда евро. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров. РИА Новости Крым, 14.04.2026
Берлин даст Киеву 4 миллиарда евро на продолжение войны

16:49 14.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Киев и Берлин согласовали новый пакет вооружений на 4 миллиарда евро. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

"Провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Согласовали пакет оборонных договоренностей общей суммой на 4 миллиарда евро – для усиления ПВО, развития дальнобойных возможностей и совместного производства дронов", – написал Федоров в своем Telegram-канале.

В частности, по словам Федорова, Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставит 36 пусковых установок IRIS-T, 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине. Также речь идет о запуске совместного производства дронов. На первом этапе – пять тысяч дронов, уточнил Феодоров.
В 2025 году НАТО была создана программа PURL в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Украина формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Киеву бесплатно.
