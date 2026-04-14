Берлин даст Киеву 4 миллиарда евро на продолжение войны

2026-04-14T16:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Киев и Берлин согласовали новый пакет вооружений на 4 миллиарда евро. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.В частности, по словам Федорова, Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставит 36 пусковых установок IRIS-T, 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине. Также речь идет о запуске совместного производства дронов. На первом этапе – пять тысяч дронов, уточнил Феодоров.В 2025 году НАТО была создана программа PURL в ответ на решение США прекратить безвозмездные поставки оружия Киеву. Согласно этой программе, Украина формулирует свои военные потребности, а страны ЕС выделяют деньги, закупают эти вооружения у США и отдают их Киеву бесплатно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина может использовать немецкие ракеты Taurus – экспертСнарядный голод на Украине: эксперт оценил заявления КиеваУкраина полностью зависит от Запада: неожиданное признание Буданова*

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

