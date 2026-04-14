Апрель освобождения: Бахчисарай и Судак
В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тысяч человек с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и... РИА Новости Крым, 14.04.2026
https://crimea.ria.ru/20260408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
https://crimea.ria.ru/20260413/Kak-osvobozhdali-Simferopol-Feodosiyu-i-Evpatoriyu_-1118163893.html
https://crimea.ria.ru/20180410/1114199543.html
Как освобождали Бахчисарай и Судак: хроника Крымской наступательной операции
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тысяч человек с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Советские войска и силы флота в ходе Крымской операции потеряли около 18 тысяч человек, еще 67 тысяч получили ранения.
14 апреля освобождение от оккупантов отмечают Бахчисарай и Судак. Города освободили на 1115 день Великой Отечественной войны.
Судак
С первых дней войны местные жители начали активно готовиться к обороне Судакского района. 15 июля командующий войсками Крыма издал приказ об организации народного ополчения, и уже к августу в ополчение и в отряды самообороны вступило более 1500 человек. Также были созданы батальоны быстрого реагирования, целью которых было сберечь целостность городской территории и создать сильную оборонную линию.
Но уже к началу ноября фашисты захватили большую часть района. Многие жители ушли в партизаны. Оккупация Судака, продолжавшаяся с ноября 1941 по апрель 1944-го, нанесла огромный ущерб хозяйству. Были уничтожены виноградники и фруктовые сады, многих местных жителей угнали на принудительные работы в Германию. Не только связь с ополченцами или партизанами, но и нарушение комендантского часа, сопротивление насильно навязанным порядкам наказывались арестами и расстрелами.
Практически с первых дней оккупации в районе начали действовать партизанские отряды: Судакский, Старокрымский, Феодосийский, Красноармейский и Кировский. Их бойцы значительно усложняли жизнь захватчикам на протяжении всего периода оккупации, а во время освобождения региона оказали активную помощь советским войскам.
Освобождение Судака осуществлено силами частей 16-го стрелкового корпуса Отдельной Приморской армии. Сухопутной операции предшествовал массивный авиаудар по порту и оборонительным сооружениям. Советские летчики потопили в Судакской бухте три самоходные баржи с эвакуирующимися солдатами вермахта и поселяли панику среди оставшихся на берегу воинских частей.
Первым в Судак ворвался танковый взвод младшего лейтенанта Василия Савельева. Бойцы захватили вражеский штаб и, преследуя противника, к вечеру того же дня с боем вступили в Алушту. За эту операцию Савельев был удостоен звания Героя Советского Союза.
14 апреля 1969 года в день 25-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Судаке был установлен памятник освободителям города.
Бахчисарай
Бахчисарай был оккупирован 2 ноября 1941 года. Как и многие населенные пункты Крыма, город серьезно пострадал от гитлеровцев. Разрушению подверглись большое количество жилых домов, предприятий, учреждений социальной сферы. Оккупанты активно "зачищали" город от участников сопротивления новому режиму. В частности, массовые казни советских граждан происходили на окраине деревни Эски-Юрт, которая сегодня является территорией города.
Несмотря на проявляемую гитлеровцами жестокость по отношению к подпольщикам, в регионе активно и успешно действовали партизаны. Бахчисарайский партизанский отряд был сформирован в последние дни октября 1941 года. Его возглавил работник райвоенкомата Константин Сизов. Партизаны проводили смелые и успешные операции против захватчиков. Только в начальный период своей деятельности отряд уничтожил более 600 солдат и офицеров противника, взорвал 2 эшелона и 4 моста, вывел из строя 28 автомашин.
В освобождении Бахчисарая принимали участие бойцы 202-й танковой бригады полковника Михаила Фещенко, 60-й Гвардейской Сивашской Краснознаменной танковой бригады полковника Василия Жидкова, 315-й стрелковой дивизии полковника Асканаза Карапетяна.
Соединения подошли к Бахчисараю рано утром 14 апреля 1944 года. После непродолжительной артиллерийской подготовки и четырехчасового боя, в котором участвовали и партизаны 6-й бригады Южного соединения под командованием Михаила Самойленко, город был полностью освобожден от оккупантов.
