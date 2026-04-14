Какой сегодня праздник: 14 апреля

Какой сегодня праздник: 14 апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2026

Какой сегодня праздник: 14 апреля

В Южной Корее празднуют национальный аналог Дня святого Валентина, а в Грузии – День родного языка. А еще 14 апреля был убит Авраам Линкольн и родились Петр... РИА Новости Крым, 13.04.2026

2026-04-14T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Южной Корее празднуют национальный аналог Дня святого Валентина, а в Грузии – День родного языка. А еще 14 апреля был убит Авраам Линкольн и родились Петр Столыпин и Петр Мамонов. Что празднуют в миреВ Бангладеш в этот день отмечают Бенгальский Новый год. История праздника уходит корнями к 1584 году, когда император приказал изменить традиционный сельскохозяйственный календарь из-за того, что время сбора урожая не совпадало с временем сбора налогов. Именно исправление этой серьезной экономической ошибки и стало национальный праздником. В этот день принято справлять свадьбы, молиться о благополучии семьи – и заводить новую бухгалтерскую книгу.В Южной Корее 14 апреля принято праздновать "Черный день" – корейский аналог Дня Святого Валентина. В этот день все незамужние и неженатые люди страны одеваются во все черное и в огромных количествах поедают лапшу чачжанмен – традиционное блюдо, политое черным соусом.Знаменательные событияВ 1801 году указом императора Александра I была упразднена Тайная экспедиция при Сенате, она же Тайная канцелярия – орган политического сыска в России, действовавший более ста лет. Вместе с ним были упразднены и пытки, применявшиеся при допросах.В 1865 году, через пять дней после окончания Гражданской войны в Америке, в ложе театра был убит выстрелом в голову 16-й президент США Авраам Линкольн. Он стал центральной исторической фигурой в национальном американском сознании, человеком, отменившим рабство в стране, и первым убитым американским президентом.14 апреля 1944 года Бахчисарай и Судак были освобождены от немецко-фашистских захватчиков.А в 1988 году в этот день правительства Пакистана и Афганистана под гарантией США и СССР подписали Женевские соглашения, которые должны были положить конец Афганской войне. Согласно условиям соглашений, Советский Союз должен был вывести с территории Афганистана свои войска, а США и Пакистан – прекратить оказывать поддержку афганским моджахедам.Кто родилсяВ 1744 году родился русский писатель и драматург Денис Фонвизин. В истории остался как создатель оригинальной русской сатирической комедии, искрометным юмором которого восхищались многие отечественные литературные деятели, включая критика Виссариона Белинского и поэта Александра Пушкина. Автор знаменитых комедий "Недоросль" и "Бригадир".В 1754 году родился российский дипломат Николай Румянцев, министр иностранных дел при императоре Александре I. Настолько верил в дружеские отношения России с Францией, что после нападения Наполеона его разбил инсульт. Покровительствовал гуманитарным наукам, был заядлым коллекционером. Собранные им книги и произведения искусства легли в основу коллекции знаменитого Румянцевского музея.В 1849 родился Сергей Мосин русский конструктор и организатор производства легендарного стрелкового оружия. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже российская "малокалиберная" трехлинейная штатная винтовка получила Гран-При. Винтовки и карабины системы Мосина нескольких модификаций производилась в России и СССР до 1947 года и находились на вооружении до середины 1970-х годов.В 1862 году родился российский государственный деятель Петр Столыпин. В 1906 году был назначен председателем Совета министров Российской империи. За 5 лет провел целый ряд преобразований, вошедших в историю как столыпинские реформы. Фраза Столыпина "Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия" стала крылатой. Чудом избежал 10 покушений на свою жизнь. Одиннадцатое, совершенно в сентябре 1911 года в киевском театре, стало смертельным.Также в этот день родились британский музыкант, участник групп Deep Purple и Rainbow Ричи Блэкмор, российский рок-музыкант и актер Петр Мамонов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, история, оружие, россия, культура, в мире, пво