Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 14 апреля
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260414/Kakoy-segodnya-prazdnik-14-aprelya_-1118168175.html
Какой сегодня праздник: 14 апреля
Какой сегодня праздник: 14 апреля
2026-04-14T00:00
2026-04-13T19:53
праздники и памятные даты
общество
новости
история
оружие
россия
культура
в мире
пво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/80/1118168041_0:28:2048:1180_1920x0_80_0_0_8688315107993b21f827000b3d0be0ee.jpg
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/80/1118168041_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6865b8bec21b56478964d08b38a2643b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, история, оружие, россия, культура, в мире, пво
Какой сегодня праздник: 14 апреля

Что празднуют в России и мире 14 апреля

00:00 14.04.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Министров и министр иностранных дел (1906 - 1911 гг.) Петр Аркадьевич Столыпин (1862 - 1911гг.)
Председатель Совета Министров и министр иностранных дел (1906 - 1911 гг.) Петр Аркадьевич Столыпин (1862 - 1911гг.)
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Южной Корее празднуют национальный аналог Дня святого Валентина, а в Грузии – День родного языка. А еще 14 апреля был убит Авраам Линкольн и родились Петр Столыпин и Петр Мамонов.

Что празднуют в мире

В Бангладеш в этот день отмечают Бенгальский Новый год. История праздника уходит корнями к 1584 году, когда император приказал изменить традиционный сельскохозяйственный календарь из-за того, что время сбора урожая не совпадало с временем сбора налогов. Именно исправление этой серьезной экономической ошибки и стало национальный праздником. В этот день принято справлять свадьбы, молиться о благополучии семьи – и заводить новую бухгалтерскую книгу.
В Южной Корее 14 апреля принято праздновать "Черный день" – корейский аналог Дня Святого Валентина. В этот день все незамужние и неженатые люди страны одеваются во все черное и в огромных количествах поедают лапшу чачжанмен – традиционное блюдо, политое черным соусом.

Знаменательные события

В 1801 году указом императора Александра I была упразднена Тайная экспедиция при Сенате, она же Тайная канцелярия – орган политического сыска в России, действовавший более ста лет. Вместе с ним были упразднены и пытки, применявшиеся при допросах.
В 1865 году, через пять дней после окончания Гражданской войны в Америке, в ложе театра был убит выстрелом в голову 16-й президент США Авраам Линкольн. Он стал центральной исторической фигурой в национальном американском сознании, человеком, отменившим рабство в стране, и первым убитым американским президентом.
14 апреля 1944 года Бахчисарай и Судак были освобождены от немецко-фашистских захватчиков.
А в 1988 году в этот день правительства Пакистана и Афганистана под гарантией США и СССР подписали Женевские соглашения, которые должны были положить конец Афганской войне. Согласно условиям соглашений, Советский Союз должен был вывести с территории Афганистана свои войска, а США и Пакистан – прекратить оказывать поддержку афганским моджахедам.

Кто родился

В 1744 году родился русский писатель и драматург Денис Фонвизин. В истории остался как создатель оригинальной русской сатирической комедии, искрометным юмором которого восхищались многие отечественные литературные деятели, включая критика Виссариона Белинского и поэта Александра Пушкина. Автор знаменитых комедий "Недоросль" и "Бригадир".
В 1754 году родился российский дипломат Николай Румянцев, министр иностранных дел при императоре Александре I. Настолько верил в дружеские отношения России с Францией, что после нападения Наполеона его разбил инсульт. Покровительствовал гуманитарным наукам, был заядлым коллекционером. Собранные им книги и произведения искусства легли в основу коллекции знаменитого Румянцевского музея.
В 1849 родился Сергей Мосин русский конструктор и организатор производства легендарного стрелкового оружия. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже российская "малокалиберная" трехлинейная штатная винтовка получила Гран-При. Винтовки и карабины системы Мосина нескольких модификаций производилась в России и СССР до 1947 года и находились на вооружении до середины 1970-х годов.
В 1862 году родился российский государственный деятель Петр Столыпин. В 1906 году был назначен председателем Совета министров Российской империи. За 5 лет провел целый ряд преобразований, вошедших в историю как столыпинские реформы. Фраза Столыпина "Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия" стала крылатой. Чудом избежал 10 покушений на свою жизнь. Одиннадцатое, совершенно в сентябре 1911 года в киевском театре, стало смертельным.
Также в этот день родились британский музыкант, участник групп Deep Purple и Rainbow Ричи Блэкмор, российский рок-музыкант и актер Петр Мамонов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус и другие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовостиИсторияОружиеРоссияКультураВ миреПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крым возвращается весна
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
22:46Спасенная из-под лавины женщина умерла в Дагестане
21:57Атака ВСУ на Севастополь и морская блокада Ирана: главное за день
21:39Получать бета-каротин из крымских водорослей – эксперт оценил потенциал
21:14В Крыму появляются новые виды насекомых и птиц
21:11Война - это мир: Медведев оценил решение США о морской блокаде Ирана
21:03Крымский мост - обстановка в вечеру понедельника
20:51В Крыму предложили новый подход к работе с трудными подростками
20:33Первый пациент получил российскую пептидную вакцину от колоректального рака
20:06Дорогу возле "Артека" в Крыму должны достроить на месяц раньше срока
19:39США одновременно собирают разведданные по Крыму и Ирану: зачем и для кого
19:22Свекла и молоко подешевели – что с ценами в Севастополе
19:01В России появится новый ГОСТ для компотов
18:49Индонезия хочет получать российскую нефть и энергоносители
18:33Как "перезимовало" Черное море и что будет с мазутом летом
18:16Экс-сенатор Савельев получил 10 лет по делу об организации убийства
18:04Крымчанка зарезала сожителя в пьяной ссоре – приговор суда
17:46Трамп грозится топить все иранские корабли в зоне блокады
17:42Бездомные собаки стаями нападают на людей в Феодосии
Лента новостейМолния