25-милионного пассажира поездов "Таврия" встретили на вокзале Симферополя
На железнодорожном вокзале Симферополя встретили 25-миллионного пассажира поездов "Таврия". Билеты на поезд в Симферополь из Минеральных Вод Надежда Кайтова... РИА Новости Крым, 14.04.2026
2026-04-14T12:28
В Симферополе встретили 25-миллионного пассажира поездов "Таврия"
12:12 14.04.2026 (обновлено: 12:28 14.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр, РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале Симферополя встретили 25-миллионного пассажира поездов "Таврия". Билеты на поезд в Симферополь из Минеральных Вод Надежда Кайтова купила для того, чтобы добраться с мужем в санаторий, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Ранее жительница Владикавказа уже бывала в Крыму, но предыдущая поездка была кратковременной.
"Мы приехали на 20 дней. Такого длительного путешествия у нас еще не было. За это время я хочу насладиться красотой Крыма, столько планов увидеть достопримечательности, о которых я мечтала всю жизнь", - рассказала счастливая пассажирка.
Юбилейного путешественника компания-перевозчик определила с помощью компьютерной программы. Покупателя счастливого билета ждали подарки от властей Крыма, различных компаний и компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Наших юбилейных пассажиров мы встречаем все чаще. Раньше это было раз в год, сейчас это происходит примерно раз в 10 месяцев. И это говорит об увеличении пассажиропотока. Всего в 2025 году мы перевезли почти 6 миллионов пассажиров, и в этом году планируем держать такую же высокую планку", - рассказал начальник обособленного подразделения "Крым" акционерного общества ТК "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Саретдинов.
Он добавил, что всего в курортном сезоне 2026 года будут курсировать 20 поездов, 11 из которых это всесезонные, 9 - сезонные поезда, в том числе 5 - беспересадочных групп.
Главным подарком от перевозчика Надежде и ее супругу Аслану стал сертификат на поездку в любом поезде "Таврия" туда и обратно на двоих со скидкой 99%. От Никитского ботанического сада супруги получили охапку тюльпанов. И это новая традиция Крыма: встречать гостей в рамках знаменательных дат букетами цветов, которые в этот месяц цветут в ботаническом саду.
Кстати, Надежда запланировала в этот свой приезд обязательное посещение этой крымской достопримечательности. Также Кайтовы хотят подняться на вершину Ай-Петри и посетить дом-музей Чехова.
"2026 год в Крыму указом главы Республики Крым был объявлен Годом крымского гостеприимства, подготовлен целый ряд мероприятий, создан единый медиаресурс, где можно увидеть абсолютно все то, что будет происходить в течение года. Крым - это мир в миниатюре, где есть абсолютно все. Для самых востребованных гостей Республика Крым готова предложить максимальное количество самых разнообразных вариантов отдыха", - сказал министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
Он отметил, что на высокий летний сезон наблюдается рост бронирований в Крым в среднем на 17%.
"Туристическая отрасль делает огромный вклад в бюджет республики. Поступления с 2015 по 2025 год от отрасли увеличились практически в шесть раз, это колоссальная цифра. Но больше всего меня радует, что увеличивается пассажиропоток с октября по май", - назвала цифры заместитель председателя республиканского Совмина – министр финансов Крыма Ирина Кивико, которая также приветствовала 25-миллионного пассажира на перроне.
