25-милионного пассажира поездов "Таврия" встретили на вокзале Симферополя

2026-04-14T12:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр, РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале Симферополя встретили 25-миллионного пассажира поездов "Таврия". Билеты на поезд в Симферополь из Минеральных Вод Надежда Кайтова купила для того, чтобы добраться с мужем в санаторий, передает корреспондент РИА Новости Крым.Ранее жительница Владикавказа уже бывала в Крыму, но предыдущая поездка была кратковременной."Мы приехали на 20 дней. Такого длительного путешествия у нас еще не было. За это время я хочу насладиться красотой Крыма, столько планов увидеть достопримечательности, о которых я мечтала всю жизнь", - рассказала счастливая пассажирка.Юбилейного путешественника компания-перевозчик определила с помощью компьютерной программы. Покупателя счастливого билета ждали подарки от властей Крыма, различных компаний и компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Он добавил, что всего в курортном сезоне 2026 года будут курсировать 20 поездов, 11 из которых это всесезонные, 9 - сезонные поезда, в том числе 5 - беспересадочных групп.Главным подарком от перевозчика Надежде и ее супругу Аслану стал сертификат на поездку в любом поезде "Таврия" туда и обратно на двоих со скидкой 99%. От Никитского ботанического сада супруги получили охапку тюльпанов. И это новая традиция Крыма: встречать гостей в рамках знаменательных дат букетами цветов, которые в этот месяц цветут в ботаническом саду.Кстати, Надежда запланировала в этот свой приезд обязательное посещение этой крымской достопримечательности. Также Кайтовы хотят подняться на вершину Ай-Петри и посетить дом-музей Чехова.Он отметил, что на высокий летний сезон наблюдается рост бронирований в Крым в среднем на 17%."Туристическая отрасль делает огромный вклад в бюджет республики. Поступления с 2015 по 2025 год от отрасли увеличились практически в шесть раз, это колоссальная цифра. Но больше всего меня радует, что увеличивается пассажиропоток с октября по май", - назвала цифры заместитель председателя республиканского Совмина – министр финансов Крыма Ирина Кивико, которая также приветствовала 25-миллионного пассажира на перроне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают отдых в апартаментах Ялты – ценыВ Крыму к лету пассажиропоток вырастет на 50 процентовЗапущен новый проект по диагностике пассажирских поездов в Крым

