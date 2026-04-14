Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
https://crimea.ria.ru/20260414/177-let-nazad-rodilsya-sozdatel-legendarnoy-vintovki-mosin--infografika-1155193793.html
177 лет назад родился создатель легендарной винтовки Мосин – инфографика
2026-04-14T14:25
2026-04-14T14:06
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155194093_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_19299b5fc7f91595dfc5ad3d5ef87407.jpg
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0e/1155194093_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_99faba91da2290c158d055171fea8baa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
14:25 14.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. 177 лет назад 14 апреля родился создатель "мосинки" – знаменитый российский оружейник Сергей Иванович Мосин. О его детстве и юных годах известно немного – по сути, только общие факты биографии: родился в селе Рамонь Воронежской губернии, а его отец, Иван Игнатьевич, имел боевые награды, участвовал в Русско-турецкой войне.
По словам историков, Мосин не оставил мемуаров, и о нем мы можем судить только по его достижениям и обрывочным воспоминаниям современников. Но, даже исходя из тех сведений, которые у нас есть, можно сделать вывод, что это был одаренный конструктор, волевой, преданный своему делу и Отечеству офицер.
В конце 1880-х годов он представил на конкурс винтовку, которая отвечала всем актуальным требованиям своего времени. Однако Сергей Иванович так и не стал отцом-основателем отечественной оружейной школы, и у него не было последователей.
Мосин скоропостижно скончался в 1902 году от воспаления легких. Его смерть стала огромной утратой для России. Благо, наследие Мосина не было забыто. Промышленность продолжила выпускать и совершенствовать его винтовку.
После Великой Отечественной войны "мосинка" еще долго находилась на вооружении, но в небольшом количестве – она использовалась как снайперское оружие и в частях охраны. В общевойсковых подразделениях в начале 1950-х годов ее вытеснил автомат Калашникова.
О легендарном русском оружейнике – инфографика РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Винтовка Мосина. Инфографика
 
ИнфографикаОружиеРоссияИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:03В Феодосии слышна стрельба
14:50Рейд закрыт: в Севастополе остановили движение паромов и катеров
14:39В Евросоюзе не согласовали кредит Киеву на 90 миллиардов евро
14:25177 лет назад родился создатель легендарной винтовки Мосин – инфографика
14:10В Севастополе назначили нового руководителя управления туризма
13:52В Крыму пожилой отец зарезал своего сына
13:45Лавров рассказал об опасных играх Запада по вопросу Тайваня
13:30Новости СВО: российские войска наступают в глубину обороны противника
13:14В России готовятся зарегистрировать первый препарат от рака крови в 2026 году
13:03В Симферополе журналистам расскажут об ИИ-технологии в медиаиндустрии
12:56В Севастополе катера снова ходят через бухту
12:51Российские разведчики провели операцию в тылу ВСУ - захвачены важные документы
12:43За 12 лет в Крыму побывали более 70 миллионов туристов
12:38В России усилены меры защиты критической информационной инфраструктуры
12:27В РФ предотвратили 37 вооруженных нападений на объектах образования
12:22В Черном море уничтожены безэкипажные катера
12:19Дело на четверть века: в Севастополе раскрыли убийство 2000 года
12:1225-милионного пассажира поездов "Таврия" встретили на вокзале Симферополя
12:08В Крыму уволили двух начальников дорожных служб
11:58Студент с ружьем устроил бойню в турецком лицее
Лента новостейМолния