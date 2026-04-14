177 лет назад родился создатель легендарной винтовки Мосин – инфографика

177 лет назад 14 апреля родился создатель "мосинки" – знаменитый российский оружейник Сергей Иванович Мосин.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. 177 лет назад 14 апреля родился создатель "мосинки" – знаменитый российский оружейник Сергей Иванович Мосин. О его детстве и юных годах известно немного – по сути, только общие факты биографии: родился в селе Рамонь Воронежской губернии, а его отец, Иван Игнатьевич, имел боевые награды, участвовал в Русско-турецкой войне.По словам историков, Мосин не оставил мемуаров, и о нем мы можем судить только по его достижениям и обрывочным воспоминаниям современников. Но, даже исходя из тех сведений, которые у нас есть, можно сделать вывод, что это был одаренный конструктор, волевой, преданный своему делу и Отечеству офицер.В конце 1880-х годов он представил на конкурс винтовку, которая отвечала всем актуальным требованиям своего времени. Однако Сергей Иванович так и не стал отцом-основателем отечественной оружейной школы, и у него не было последователей.Мосин скоропостижно скончался в 1902 году от воспаления легких. Его смерть стала огромной утратой для России. Благо, наследие Мосина не было забыто. Промышленность продолжила выпускать и совершенствовать его винтовку.После Великой Отечественной войны "мосинка" еще долго находилась на вооружении, но в небольшом количестве – она использовалась как снайперское оружие и в частях охраны. В общевойсковых подразделениях в начале 1950-х годов ее вытеснил автомат Калашникова.О легендарном русском оружейнике – инфографика РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

