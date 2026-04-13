Зима вернулась – плато Ай-Петри в Крыму укутал снег - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Зима вернулась – плато Ай-Петри в Крыму укутал снег
Зима вернулась – плато Ай-Петри в Крыму укутал снег

13:39 13.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Снежный покров до 13 сантиметров и минусовая температура установились в горах Крыма, в частности, на плато Ай-Петри. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.

"По состоянию на вчерашнее утро было 17 сантиметров снега, сегодня утром снежный покров достигает 13 сантиметров. Температура минусовая. На Ангарском перевале на утро 12 апреля еще был снег, на сегодняшнее утро снежного покрова нет, идут смешанные осадки", – обозначили текущую ситуацию синоптики.

По их прогнозам, в горах Крыма в понедельник в течение дня сохраняется вероятность осадков, во вторник – вероятен небольшой снег.
"В целом по Крыму на завтрашний день местами небольшой дождь, в горах – со снегом, ветер западный, северо-западный, ночью 3 - 8, днем 7-12 м/с. Температура ночью 0…+5, в степных и предгорных районах ожидаются заморозки до -2. В горах температура ночью -1…3 градуса. Днем по Крыму +10…15, в горах 2…7 градусов тепла", – прогнозируют специалисты.
В понедельник в Крыму сохраняется неустойчивая, прохладная погода. Местами пройдут дожди, в горах со снегом, сообщалось ранее.
