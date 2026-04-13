Житель Крыма хранил дома полкило взрывчатки и патроны

38-летний житель Раздольненского района ответит за незаконное хранение взрывчатки и патронов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. 38-летний житель Раздольненского района ответит за незаконное хранение взрывчатки и боеприпасов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МВД Крыма.Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество – бездымный пластичный порох массой 247 граммов и промышленный бездымный порох массой 317 граммов.Как выяснилось, мужчина обнаружил емкости с веществом в поле и принес их домой, где спрятал между матрасами. Он заявил, что якобы планировал изготовить самодельные взрывные устройства, чтобы отпугивать диких животных. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, открыто административные дело о нарушении правил хранения гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и патронов к нему. На период следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гаражеКрымчанин хранил в гараже ружье и самодельный обрез с боевыми патронамиКрымчанину грозит 5 лет колонии за хранение боеприпасов

