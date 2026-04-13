Житель Крыма хранил дома полкило взрывчатки и патроны - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Житель Крыма хранил дома полкило взрывчатки и патроны
Житель Крыма хранил дома полкило взрывчатки и патроны
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. 38-летний житель Раздольненского района ответит за незаконное хранение взрывчатки и боеприпасов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МВД Крыма.Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество – бездымный пластичный порох массой 247 граммов и промышленный бездымный порох массой 317 граммов.Как выяснилось, мужчина обнаружил емкости с веществом в поле и принес их домой, где спрятал между матрасами. Он заявил, что якобы планировал изготовить самодельные взрывные устройства, чтобы отпугивать диких животных. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, открыто административные дело о нарушении правил хранения гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и патронов к нему. На период следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.
Жителю Крыма грозит 8 лет за хранение полкилограмма взрывчатки и боеприпасов

11:09 13.04.2026
 
© Фото: пресс-служба МВД по РКИзъятые патроны
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. 38-летний житель Раздольненского района ответит за незаконное хранение взрывчатки и боеприпасов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МВД Крыма.
"По месту жительства 38-летнего местного жителя обнаружены и изъяты сыпучие вещества, внешне схожие с порохом, общей массой более 500 граммов, а также четыре патрона 16 калибра и около 100 граммов дроби", - проинформировали в полиции об итогах проведенного совместно с сотрудниками ФСБ оперативно-профилактического мероприятия.
Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество – бездымный пластичный порох массой 247 граммов и промышленный бездымный порох массой 317 граммов.
Как выяснилось, мужчина обнаружил емкости с веществом в поле и принес их домой, где спрятал между матрасами. Он заявил, что якобы планировал изготовить самодельные взрывные устройства, чтобы отпугивать диких животных.
Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, открыто административные дело о нарушении правил хранения гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и патронов к нему. На период следствия мужчина находится под подпиской о невыезде.
