Житель Феодосии осужден за хранение партии сигарет на 31 миллион рублей
Житель Феодосии осужден за покупку и хранения крупной партии немаркированных табачных изделий на 31 миллион рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 13.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Житель Феодосии осужден за покупку и хранения крупной партии немаркированных табачных изделий на 31 миллион рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма.По данным надзорного ведомства, табачную продукцию подсудимый приобретал в с апреля 2022 по апрель 2024 года.Судом мужчина приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 300 тысяч рублей.
