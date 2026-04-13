Житель Феодосии осужден за хранение партии сигарет на 31 миллион рублей - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Житель Феодосии осужден за хранение партии сигарет на 31 миллион рублей
Житель Феодосии осужден за покупку и хранения крупной партии немаркированных табачных изделий на 31 миллион рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T14:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Житель Феодосии осужден за покупку и хранения крупной партии немаркированных табачных изделий на 31 миллион рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма.По данным надзорного ведомства, табачную продукцию подсудимый приобретал в с апреля 2022 по апрель 2024 года.Судом мужчина приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 300 тысяч рублей.
14:59 13.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Житель Феодосии осужден за покупку и хранения крупной партии немаркированных табачных изделий на 31 миллион рублей. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
По данным надзорного ведомства, табачную продукцию подсудимый приобретал в с апреля 2022 по апрель 2024 года.
"После получения партии без акцизных марок он был задержан работниками органов внутренних дел и Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", – сказано в сообщении.
Судом мужчина приговорен к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 300 тысяч рублей.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
