Женщина с ребенком попали под лавину в Дагестане

В Дагестане лавина засыпала женщину с ребенком - МЧС

09:40 13.04.2026 (обновлено: 09:41 13.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Женщина и ребенок оказались под снегом после схода лавины в населенном пункте Шайтли в Дагестане. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
"В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Цунтинского района поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок", - сказано в сообщении.
К месту происшествия выдвинулись спасатели. В связи со сложными погодными условиями борт МЧС России не задействован, однако находится в готовности к вылету по улучшению погодных условий, уточняется в сообщении.
28 марта и 4-5 апреля из-за сильных дождей в Дагестане произошли масштабные наводнения. Ситуация с паводками в Дагестане и Чечне отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня, заявлял ранее глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале.
