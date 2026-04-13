Женщина с ребенком попали под лавину в Дагестане - РИА Новости Крым, 13.04.2026

2026-04-13T09:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Женщина и ребенок оказались под снегом после схода лавины в населенном пункте Шайтли в Дагестане. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.К месту происшествия выдвинулись спасатели. В связи со сложными погодными условиями борт МЧС России не задействован, однако находится в готовности к вылету по улучшению погодных условий, уточняется в сообщении.28 марта и 4-5 апреля из-за сильных дождей в Дагестане произошли масштабные наводнения. Ситуация с паводками в Дагестане и Чечне отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня, заявлял ранее глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале.

