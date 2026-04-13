Выборы в Венгрии – в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 13.04.2026

Москва рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии после подведения итогов парламентских выборов в стране.

2026-04-13T13:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Москва рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии после подведения итогов парламентских выборов в стране. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.При этом представитель Кремля отметил, что не видит связи между результатом выборов в Венгрии и развитием ситуации вокруг Украины."Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы. Поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю", - отметил Песков.Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Явка составила почти 78 процентов, превысив итоги 2022 года – тогда явка составляла 62,92 процента. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства Виктора Орбана остаться у власти.Оппозиционная партия "Тиса" предварительно лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 137 мест из 199, сообщил накануне Венгерский избирательный офис. Правящий альянс "Фидес" – "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана предварительно получает на парламентских выборах в Венгрии 55 мест, у крайне правой "Нашей Родины" - семь мест. Орбан назвал предварительные результаты парламентских выборов болезненными для его партии. Нынешние венгерские власти считают, что новое правительство одобрит финансирование соседней страны и ее ускоренное вступление в ЕС.

кремль, дмитрий песков, венгрия, выборы, политика, внешняя политика, в мире, новости