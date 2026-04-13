https://crimea.ria.ru/20260413/vybory-v-vengrii--v-kremle-sdelali-zayavlenie-1155171723.html
Выборы в Венгрии – в Кремле сделали заявление
Москва рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии после подведения итогов парламентских выборов в стране. Об этом заявил в понедельник... РИА Новости Крым, 13.04.2026
кремль
дмитрий песков
венгрия
выборы
политика
внешняя политика
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0d/1122025637_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_7be96ebd46a68a96f2612f3cee3253be.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0d/1122025637_336:0:3041:2029_1920x0_80_0_0_37fe8b2ca454aed12b23905ccf3bc8b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Москва рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии после подведения итогов парламентских выборов в стране. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем на то, что мы продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии. Мы слышали заявления о - тем более - готовности вести диалог", – цитирует Пескова РИА Новости.
При этом представитель Кремля отметил, что не видит связи между результатом выборов в Венгрии и развитием ситуации вокруг Украины.
"Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы. Поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю", - отметил Песков.
Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Явка
составила почти 78 процентов, превысив итоги 2022 года – тогда явка составляла 62,92 процента. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства Виктора Орбана остаться у власти.
Оппозиционная партия "Тиса" предварительно лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 137 мест из 199, сообщил накануне Венгерский избирательный офис. Правящий альянс "Фидес" – "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана предварительно получает на парламентских выборах в Венгрии 55 мест, у крайне правой "Нашей Родины" - семь мест.
Орбан назвал предварительные результаты парламентских выборов болезненными для его партии
. Нынешние венгерские власти считают, что новое правительство одобрит финансирование соседней страны и ее ускоренное вступление в ЕС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
