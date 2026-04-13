Война - это мир: Медведев оценил решение США о морской блокаде Ирана - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Война - это мир: Медведев оценил решение США о морской блокаде Ирана
Война - это мир: Медведев оценил решение США о морской блокаде Ирана
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на блокаду США Ормузского пролива процитировал слова из антиутопии британского писателя РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T21:11
2026-04-13T21:12
Война - это мир: Медведев оценил решение США о морской блокаде Ирана

Медведев процитировал антиутопию Оруэлла после решения США о блокаде Ормузского пролива

21:11 13.04.2026 (обновлено: 21:12 13.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на блокаду США Ормузского пролива процитировал слова из антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984".
"В то время, как многие страны хотят разблокировать Ормузский пролив, Белый дом решил его блокировать. Блокировка = разблокировка? Злодеи Оруэлла возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, "война - это мир", - цитирует Медведева РИА Новости.
В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начинает блокаду Ормузского пролива. Блокада начата с 17.00 по московскому времени в понедельник. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив.
Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов.
После этого Трамп заявил, что США немедленно уничтожат любой корабль вблизи зоны блокады.
