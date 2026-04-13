Война - это мир: Медведев оценил решение США о морской блокаде Ирана

2026-04-13T21:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на блокаду США Ормузского пролива процитировал слова из антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984".В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начинает блокаду Ормузского пролива. Блокада начата с 17.00 по московскому времени в понедельник. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив.Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов.После этого Трамп заявил, что США немедленно уничтожат любой корабль вблизи зоны блокады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

дмитрий медведев, россия, сша, иран, обострение между ираном и сша, ормузский пролив, политика, внешняя политика, в мире, новости