В Венгрии сделали заявление о членстве Украины в ЕС и антироссийских санкциях

Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум в Венгрии, но это может произойти только через много лет. Об этом заявил глава венгерской... РИА Новости Крым, 13.04.2026

2026-04-13T17:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум в Венгрии, но это может произойти только через много лет. Об этом заявил глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.Он также подчеркнул, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС, поскольку речь идет о стране, находящейся в состоянии войны. Он также заявил, что надеется на снятие санкций ЕС с России после завершения конфликта на Украине.Москва рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии после подведения итогов парламентских выборов в стране, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Явка составила почти 78 процентов, превысив итоги 2022 года – тогда явка составляла 62,92 процента. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства Виктора Орбана остаться у власти.Оппозиционная партия "Тиса" предварительно лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 137 мест из 199, сообщил накануне Венгерский избирательный офис. Правящий альянс "Фидес" – "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана предварительно получает на парламентских выборах в Венгрии 55 мест, у крайне правой "Нашей Родины" - семь мест.Орбан назвал предварительные результаты парламентских выборов болезненными для его партии. Нынешние венгерские власти считают, что новое правительство одобрит финансирование соседней страны и ее ускоренное вступление в ЕС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Венгрии: явка бьет рекордыЕвросоюз готовит майдан в Венгрии: чего ждатьКто и зачем прослушивал главу МИД Венгрии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

