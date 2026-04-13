В Венгрии сделали заявление о членстве Украины в ЕС и антироссийских санкциях
Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум в Венгрии, но это может произойти только через много лет. Об этом заявил глава венгерской... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T17:21
Глава лидирующей на выборах в Венгрии партии сделал заявление о санкциях против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз будет вынесен на референдум в Венгрии, но это может произойти только через много лет. Об этом заявил глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.
"Если Украина проведет все переговоры, то в Венгрии состоится референдум о принятии Украины в ЕС, но я думаю, что этого не произойдет в ближайшем будущем, и в следующие десять лет", – сказал Мадьяр.
Он также подчеркнул, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС, поскольку речь идет о стране, находящейся в состоянии войны.
Он также заявил, что надеется на снятие санкций ЕС с России после завершения конфликта на Украине.
"Я могу сказать, что как только эта война закончится, и мы очень надеемся, что переговоры приведут к результату... в тот момент Европа снимет санкции, потому что мы здесь, рядом с Россией, и Европа не заинтересована в приобретении сырья по завышенной цене, потому что, поступая так, мы только вредим конкурентоспособности Европы", – заявил он.
Москва рассчитывает на продолжение контактов
с новым руководством Венгрии после подведения итогов парламентских выборов в стране, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. Явка составила почти 78 процентов
, превысив итоги 2022 года – тогда явка составляла 62,92 процента. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства Виктора Орбана остаться у власти.
Оппозиционная партия "Тиса" предварительно лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 137 мест из 199, сообщил накануне Венгерский избирательный офис. Правящий альянс "Фидес" – "Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана предварительно получает на парламентских выборах в Венгрии 55 мест, у крайне правой "Нашей Родины" - семь мест.
Орбан назвал предварительные результаты парламентских выборов болезненными для его партии
. Нынешние венгерские власти считают, что новое правительство одобрит финансирование соседней страны и ее ускоренное вступление в ЕС.
