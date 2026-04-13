В Петербурге 17-летний подросток расстрелял девушку после расставания

17-летний юноша в Санкт-Петербурге несколько раз выстрелил в свою девушку из пневматического пистолета. Он задержан, сообщает пресс-служба регионального главка...

2026-04-13T11:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. 17-летний юноша в Санкт-Петербурге несколько раз выстрелил в свою девушку из пневматического пистолета. Он задержан, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье в подъезде одного из многоквартирных домов в Красносельском районе. Молодой человек на почве разрыва отношений со своей девушкой не менее восьми раз выстрелил ей в спину из пневматического пистолета.20-летняя девушка попала в больницу с ушибами плеча и бедра.Отмечается, что пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Юноша в настоящее время задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

санкт-петербург, происшествия, стрельба, уголовный кодекс, новости, общество