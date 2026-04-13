В Петербурге 17-летний подросток расстрелял девушку после расставания
В Петербурге 17-летний подросток расстрелял девушку после расставания - РИА Новости Крым, 13.04.2026
В Петербурге 17-летний подросток расстрелял девушку после расставания
17-летний юноша в Санкт-Петербурге несколько раз выстрелил в свою девушку из пневматического пистолета. Он задержан, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T11:37
2026-04-13T11:37
2026-04-13T11:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. 17-летний юноша в Санкт-Петербурге несколько раз выстрелил в свою девушку из пневматического пистолета. Он задержан, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье в подъезде одного из многоквартирных домов в Красносельском районе. Молодой человек на почве разрыва отношений со своей девушкой не менее восьми раз выстрелил ей в спину из пневматического пистолета.20-летняя девушка попала в больницу с ушибами плеча и бедра.Отмечается, что пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Юноша в настоящее время задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург, происшествия, стрельба, уголовный кодекс, новости, общество
В Петербурге 17-летний подросток расстрелял девушку после расставания
В Петербурге 17-летний парень из пневматики расстрелял свою девушку после расставания
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. 17-летний юноша в Санкт-Петербурге несколько раз выстрелил в свою девушку из пневматического пистолета. Он задержан, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье в подъезде одного из многоквартирных домов в Красносельском районе. Молодой человек на почве разрыва отношений со своей девушкой не менее восьми раз выстрелил ей в спину из пневматического пистолета.
20-летняя девушка попала в больницу с ушибами плеча и бедра.
"Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские выяснили, что причастен к этому инциденту 17-летний молодой человек, который после разрыва отношений с девушкой, находясь в подъезде ее дома, произвел не менее 8 выстрелов в спину бывшей возлюбленной", - рассказали в полиции.
Отмечается, что пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Юноша в настоящее время задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
