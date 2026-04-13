Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге 17-летний подросток расстрелял девушку после расставания - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260413/v-peterburge-17-letniy-podrostok-rasstrelyal-devushku-posle-rasstavaniya-1155166375.html
В Петербурге 17-летний подросток расстрелял девушку после расставания
17-летний юноша в Санкт-Петербурге несколько раз выстрелил в свою девушку из пневматического пистолета. Он задержан, сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T11:37
санкт-петербург
происшествия
стрельба
уголовный кодекс
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698492_0:137:1620:1048_1920x0_80_0_0_53b6382a156767aaef79d3e3eb0b29b0.jpg
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698492_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2a635416b399d033490501d7a7168229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. 17-летний юноша в Санкт-Петербурге несколько раз выстрелил в свою девушку из пневматического пистолета. Он задержан, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье в подъезде одного из многоквартирных домов в Красносельском районе. Молодой человек на почве разрыва отношений со своей девушкой не менее восьми раз выстрелил ей в спину из пневматического пистолета.
20-летняя девушка попала в больницу с ушибами плеча и бедра.
"Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские выяснили, что причастен к этому инциденту 17-летний молодой человек, который после разрыва отношений с девушкой, находясь в подъезде ее дома, произвел не менее 8 выстрелов в спину бывшей возлюбленной", - рассказали в полиции.
Отмечается, что пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Юноша в настоящее время задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Санкт-ПетербургПроисшествияСтрельбаУголовный кодексНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
