В Крыму рецидивист осужден за насилие над мужчинами и вымогательство
Житель Красноперекопска осужден на 19 лет за вымогательство, разбойное нападение и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия против... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T11:01
В Крыму рецидивист осужден на 19 лет за насилие над мужчинами и вымогательство
10:51 13.04.2026 (обновлено: 11:01 13.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Житель Красноперекопска осужден на 19 лет за вымогательство, разбойное нападение и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия против мужчины. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что 42-летний крымчанин ранее был неоднократно судим и уже отбывал наказание за особо тяжкие преступления. Во время нахождения в местах лишения свободы осужденный звонил своим знакомым и, угрожая насилием, требовал перечислять ему деньги на счет.
"Освободившись в апреле 2025 года, рецидивист под предлогом несуществующего долга прибыл по месту жительства знакомого. Получив отказ в передаче 20 тыс. рублей, злоумышленник совершил в отношении мужчины иные действия сексуального характера, а также пытался совершить аналогичные действия в отношении другого мужчины, случайно находившегося в квартире. Преступные действия были пресечены другими находившимися в помещении лицами", - уточнили в Следкоме.
Кроме того, в ходе расследования был установлен еще один эпизод преступной деятельности фигуранта 11-летней давности.
"Злоумышленник, находясь в ночное время возле подъезда многоквартирного дома по ул. Мичурина, причинил тяжкие телесные повреждения местному жителю, после чего похитил у него денежные средства, мобильный телефон и иное имущество, с которым скрылся с места преступления, распорядившись по своему усмотрению", - добавили в пресс-службе.
Как добавили в прокуратуре Крыма, виновному приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и дальнейшим ограничением свободы на два года. Он также должен будет оплатить штраф в доход государства в размере 200 тысяч рублей.
