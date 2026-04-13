Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260413/v-krymu-retsidivist-osuzhden-za-nasilie-nad-muzhchinami-i-razboy-1155165796.html
В Крыму рецидивист осужден за насилие над мужчинами и вымогательство
Житель Красноперекопска осужден на 19 лет за вымогательство, разбойное нападение и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия против... РИА Новости Крым, 13.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db5469891f6420af4fc6450e5f3cca0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Житель Красноперекопска осужден на 19 лет за вымогательство, разбойное нападение и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия против мужчины.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf58771e7c3c00d142a00bc1efd077e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, прокуратура республики крым, уголовный кодекс, правосудие, новости крыма
10:51 13.04.2026 (обновлено: 11:01 13.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Житель Красноперекопска осужден на 19 лет за вымогательство, разбойное нападение и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия против мужчины. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что 42-летний крымчанин ранее был неоднократно судим и уже отбывал наказание за особо тяжкие преступления. Во время нахождения в местах лишения свободы осужденный звонил своим знакомым и, угрожая насилием, требовал перечислять ему деньги на счет.
"Освободившись в апреле 2025 года, рецидивист под предлогом несуществующего долга прибыл по месту жительства знакомого. Получив отказ в передаче 20 тыс. рублей, злоумышленник совершил в отношении мужчины иные действия сексуального характера, а также пытался совершить аналогичные действия в отношении другого мужчины, случайно находившегося в квартире. Преступные действия были пресечены другими находившимися в помещении лицами", - уточнили в Следкоме.
Кроме того, в ходе расследования был установлен еще один эпизод преступной деятельности фигуранта 11-летней давности.
"Злоумышленник, находясь в ночное время возле подъезда многоквартирного дома по ул. Мичурина, причинил тяжкие телесные повреждения местному жителю, после чего похитил у него денежные средства, мобильный телефон и иное имущество, с которым скрылся с места преступления, распорядившись по своему усмотрению", - добавили в пресс-службе.
Как добавили в прокуратуре Крыма, виновному приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и дальнейшим ограничением свободы на два года. Он также должен будет оплатить штраф в доход государства в размере 200 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
