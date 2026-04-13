В Крыму рецидивист осужден за насилие над мужчинами и вымогательство

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Житель Красноперекопска осужден на 19 лет за вымогательство, разбойное нападение и совершение иных действий сексуального характера с применением насилия против мужчины. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю.Отмечается, что 42-летний крымчанин ранее был неоднократно судим и уже отбывал наказание за особо тяжкие преступления. Во время нахождения в местах лишения свободы осужденный звонил своим знакомым и, угрожая насилием, требовал перечислять ему деньги на счет. Кроме того, в ходе расследования был установлен еще один эпизод преступной деятельности фигуранта 11-летней давности. "Злоумышленник, находясь в ночное время возле подъезда многоквартирного дома по ул. Мичурина, причинил тяжкие телесные повреждения местному жителю, после чего похитил у него денежные средства, мобильный телефон и иное имущество, с которым скрылся с места преступления, распорядившись по своему усмотрению", - добавили в пресс-службе.Как добавили в прокуратуре Крыма, виновному приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и дальнейшим ограничением свободы на два года. Он также должен будет оплатить штраф в доход государства в размере 200 тысяч рублей.

