В Крыму предложили новый подход к работе с трудными подростками - РИА Новости Крым, 13.04.2026
В Крыму предложили новый подход к работе с трудными подростками
В Крыму предложили новый подход к работе с трудными подростками - РИА Новости Крым, 13.04.2026
В Крыму предложили новый подход к работе с трудными подростками
Трудные подростки с систематическим деструктивным поведением, в том числе агрессивным, должны на постоянной основе и индивидуальном порядке контролироваться... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T20:51
2026-04-13T20:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Трудные подростки с систематическим деструктивным поведением, в том числе агрессивным, должны на постоянной основе и индивидуальном порядке контролироваться специалистами в школах. А если это невозможно, то обучаться в специализированных учреждениях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член Общественно-экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Юрий Платицын.Он отметил, что в регионах выстроена многоступенчатая работа с трудными детьми, есть уже готовые и действующие проекты, которые успешно реализовываются, и Крыму необходимо перенимать опыт.По мнению Платицына, если проблемным детям действительно хотят помочь, то это должен быть постоянный контроль со стороны специалиста в школе и индивидуальный подход.Он отметил, что общественно-экспертный совет при уполномоченном при президенте России по правам ребенка недавно провел первое заседание, на котором сразу же стало видно, насколько разнится ситуация с трудными подростками в стране. "Работая в учебных заведениях в Крыму, я часто замечаю, что среди учащихся есть дети "с особенностями", я так их назову... Таких детей на самом деле очень много, и здесь нужно менять системный подход", – убежден эксперт.Он настаивает, что в системе образования нужно вернуть учителю статус эталона, стратегию которого в воспитании ребенка в советское время поддерживали и в семьях, пояснил он.По словам Платицына, сам он много разговаривал с педагогами в Крыму, которые в своей практике сталкиваются с очень разными проблемными детьми, и сделал вывод, что агрессивные и опасные подростки продолжают учиться в школах на общих основаниях даже после многочисленных нарушений потому, что государство гарантирует всем детям образование. К тому же, и самим учителям их бывает жаль, добавил он.Однако этот вопрос можно решать иначе, без вреда для всех, считает Платицын.Таким образом, во избежание рисков из-за неадекватного поведения детей в учебных заведениях, следует либо обеспечить полное сопровождение такого ребенка, "либо задача все-таки изолировать его от окружающих", добавил Платицын.При этом он уточнил, что к кризисным детям следует относить не только тех, у которых есть проблемы в семье, и кто нарушает закон, но и детей с психическими заболеваниями."Это особенные дети с определенными заболеваниями, которые могут даже воспитываться в правильной, хорошей в доброй семье, но, имея личные какие-то проблемы в случаях социального напряжения, могут вести себя нестандартно, кризисно, агрессивно и социально опасно", – сказал эксперт.Он привел в пример трагическую ситуацию, которая сложилась в школе №5 города Добрянка в Пермского крае и закончилась убийством учителя, совершенным 17-летним школьником."Подросток сложный, не раз уже нарушал социальные правила, оставался на второй год. Большое количество жалоб со стороны родителей, очень агрессивный, то есть имеет свои психологические особенности, наблюдался у психиатра. И мы можем сделать вывод, что такой кризисный ребенок не должен оставаться бесконтрольным со стороны общества", – прокомментировал Платицын.Произошедшее свидетельствует о том, что должной поддержки этот школьник не получал и продолжал вести себя аморально, создавая угрозу жизни других учеников и учителей, тогда как "такие ситуации нужно купировать сразу", заключил специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%Умерла раненная учеником преподаватель школы в Пермском краеВ России условия содержания в СИЗО хотят сделать более гуманными
мнения, дети, психология, общество
В Крыму предложили новый подход к работе с трудными подростками

В Крыму предложили закрепить за трудными подростками индивидуальных специалистов в школах

20:51 13.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Трудные подростки с систематическим деструктивным поведением, в том числе агрессивным, должны на постоянной основе и индивидуальном порядке контролироваться специалистами в школах. А если это невозможно, то обучаться в специализированных учреждениях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член Общественно-экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Юрий Платицын.
Он отметил, что в регионах выстроена многоступенчатая работа с трудными детьми, есть уже готовые и действующие проекты, которые успешно реализовываются, и Крыму необходимо перенимать опыт.
По мнению Платицына, если проблемным детям действительно хотят помочь, то это должен быть постоянный контроль со стороны специалиста в школе и индивидуальный подход.
"Специалисты должны брать на полное сопровождение таких детей. Потому что если это будет разовое сопровождение, то это как при поломанной ноге мы будем на час делать гипс и в момент, когда полная фиксация, будет происходить работа, но все остальное время подросток будет находиться под социальной нагрузкой", – заметил Платицын.
Он отметил, что общественно-экспертный совет при уполномоченном при президенте России по правам ребенка недавно провел первое заседание, на котором сразу же стало видно, насколько разнится ситуация с трудными подростками в стране.
"Работая в учебных заведениях в Крыму, я часто замечаю, что среди учащихся есть дети "с особенностями", я так их назову... Таких детей на самом деле очень много, и здесь нужно менять системный подход", – убежден эксперт.
Он настаивает, что в системе образования нужно вернуть учителю статус эталона, стратегию которого в воспитании ребенка в советское время поддерживали и в семьях, пояснил он.
По словам Платицына, сам он много разговаривал с педагогами в Крыму, которые в своей практике сталкиваются с очень разными проблемными детьми, и сделал вывод, что агрессивные и опасные подростки продолжают учиться в школах на общих основаниях даже после многочисленных нарушений потому, что государство гарантирует всем детям образование. К тому же, и самим учителям их бывает жаль, добавил он.
Однако этот вопрос можно решать иначе, без вреда для всех, считает Платицын.

"Здесь, с одной стороны, мы переживаем за ребенка, хотим, чтобы он оставался в семье, получал весь спектр социальных услуг от государства. Но с другой стороны, у нас же все-таки есть и другие участники общества, другие дети в этом учебном заведении... Поэтому в таких случаях должны быть специализированные учреждения", – убежден он.

Таким образом, во избежание рисков из-за неадекватного поведения детей в учебных заведениях, следует либо обеспечить полное сопровождение такого ребенка, "либо задача все-таки изолировать его от окружающих", добавил Платицын.
При этом он уточнил, что к кризисным детям следует относить не только тех, у которых есть проблемы в семье, и кто нарушает закон, но и детей с психическими заболеваниями.
"Это особенные дети с определенными заболеваниями, которые могут даже воспитываться в правильной, хорошей в доброй семье, но, имея личные какие-то проблемы в случаях социального напряжения, могут вести себя нестандартно, кризисно, агрессивно и социально опасно", – сказал эксперт.
Он привел в пример трагическую ситуацию, которая сложилась в школе №5 города Добрянка в Пермского крае и закончилась убийством учителя, совершенным 17-летним школьником.
"Подросток сложный, не раз уже нарушал социальные правила, оставался на второй год. Большое количество жалоб со стороны родителей, очень агрессивный, то есть имеет свои психологические особенности, наблюдался у психиатра. И мы можем сделать вывод, что такой кризисный ребенок не должен оставаться бесконтрольным со стороны общества", – прокомментировал Платицын.
Произошедшее свидетельствует о том, что должной поддержки этот школьник не получал и продолжал вести себя аморально, создавая угрозу жизни других учеников и учителей, тогда как "такие ситуации нужно купировать сразу", заключил специалист.
МнениядетиПсихологияОбщество
 
