В Крыму предложили новый подход к работе с трудными подростками

2026-04-13T20:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Трудные подростки с систематическим деструктивным поведением, в том числе агрессивным, должны на постоянной основе и индивидуальном порядке контролироваться специалистами в школах. А если это невозможно, то обучаться в специализированных учреждениях. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал член Общественно-экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Юрий Платицын.Он отметил, что в регионах выстроена многоступенчатая работа с трудными детьми, есть уже готовые и действующие проекты, которые успешно реализовываются, и Крыму необходимо перенимать опыт.По мнению Платицына, если проблемным детям действительно хотят помочь, то это должен быть постоянный контроль со стороны специалиста в школе и индивидуальный подход.Он отметил, что общественно-экспертный совет при уполномоченном при президенте России по правам ребенка недавно провел первое заседание, на котором сразу же стало видно, насколько разнится ситуация с трудными подростками в стране. "Работая в учебных заведениях в Крыму, я часто замечаю, что среди учащихся есть дети "с особенностями", я так их назову... Таких детей на самом деле очень много, и здесь нужно менять системный подход", – убежден эксперт.Он настаивает, что в системе образования нужно вернуть учителю статус эталона, стратегию которого в воспитании ребенка в советское время поддерживали и в семьях, пояснил он.По словам Платицына, сам он много разговаривал с педагогами в Крыму, которые в своей практике сталкиваются с очень разными проблемными детьми, и сделал вывод, что агрессивные и опасные подростки продолжают учиться в школах на общих основаниях даже после многочисленных нарушений потому, что государство гарантирует всем детям образование. К тому же, и самим учителям их бывает жаль, добавил он.Однако этот вопрос можно решать иначе, без вреда для всех, считает Платицын.Таким образом, во избежание рисков из-за неадекватного поведения детей в учебных заведениях, следует либо обеспечить полное сопровождение такого ребенка, "либо задача все-таки изолировать его от окружающих", добавил Платицын.При этом он уточнил, что к кризисным детям следует относить не только тех, у которых есть проблемы в семье, и кто нарушает закон, но и детей с психическими заболеваниями."Это особенные дети с определенными заболеваниями, которые могут даже воспитываться в правильной, хорошей в доброй семье, но, имея личные какие-то проблемы в случаях социального напряжения, могут вести себя нестандартно, кризисно, агрессивно и социально опасно", – сказал эксперт.Он привел в пример трагическую ситуацию, которая сложилась в школе №5 города Добрянка в Пермского крае и закончилась убийством учителя, совершенным 17-летним школьником."Подросток сложный, не раз уже нарушал социальные правила, оставался на второй год. Большое количество жалоб со стороны родителей, очень агрессивный, то есть имеет свои психологические особенности, наблюдался у психиатра. И мы можем сделать вывод, что такой кризисный ребенок не должен оставаться бесконтрольным со стороны общества", – прокомментировал Платицын.Произошедшее свидетельствует о том, что должной поддержки этот школьник не получал и продолжал вести себя аморально, создавая угрозу жизни других учеников и учителей, тогда как "такие ситуации нужно купировать сразу", заключил специалист.

