https://crimea.ria.ru/20260413/v-krymu-poyavlyayutsya-novye-vidy-nasekomykh-i-ptits-1155047645.html

В Крыму появляются новые виды насекомых и птиц - РИА Новости Крым, 13.04.2026

В Крыму все чаще фиксируют появление новых видов насекомых и животных. Пока случаев заболеваний, связанных с популяциями вселенцев, не наблюдается. Однако... РИА Новости Крым, 13.04.2026

крым

животные

насекомые

глобальное потепление

климат

экология

наука в крыму: открытия и изобретения

новости крыма

птицы крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155061706_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_14bf7cb5cc11bf57eb39c9c81906c4a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Крыму все чаще фиксируют появление новых видов насекомых и животных. Пока случаев заболеваний, связанных с популяциями вселенцев, не наблюдается. Однако инвазивные виды могут представлять опасность для растений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры общей биологии и генетики Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов.По словам ученого, массовое размножение чужеродных для полуострова животных и насекомых становится типичным явлением. Всему виной – разбалансировка природных механизмов. У новых видов нет врагов на новом месте обитания, а значит - нет контроля над их численностью.Вместе с тем, на полуострове наблюдается снижение численности колорадского жука, отметил он. Причины все те же - климатические изменения.Ранее в Крыму ученые впервые достоверно подтвердили обнаружение в реках мраморного рака. Он обладает устойчивостью к низкому содержанию кислорода и кратковременным похолоданиям. Раков обнаружили в водоемах полуострова, которые периодически замерзают зимой. Также этот вид животных обладает удивительной особенностью размножения.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

