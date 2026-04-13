В Крыму появляются новые виды насекомых и птиц - РИА Новости Крым, 13.04.2026
В Крыму появляются новые виды насекомых и птиц
В Крыму из-за глобального потепления появляются новые виды насекомых и птиц - ученый

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. В Крыму все чаще фиксируют появление новых видов насекомых и животных. Пока случаев заболеваний, связанных с популяциями вселенцев, не наблюдается. Однако инвазивные виды могут представлять опасность для растений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал профессор кафедры общей биологии и генетики Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов.
По словам ученого, массовое размножение чужеродных для полуострова животных и насекомых становится типичным явлением. Всему виной – разбалансировка природных механизмов. У новых видов нет врагов на новом месте обитания, а значит - нет контроля над их численностью.

"Всему виной глобальное потепление, которое привело к нарушениям экологического равновесия в биосфере. И поэтому за последние годы у нас появилось много новых видов. В частности, сирийский дятел, черногрудый воробей, клоп-кружевница. Точное количество новых видов неизвестно", — сказал Сергей Иванов.

Вместе с тем, на полуострове наблюдается снижение численности колорадского жука, отметил он. Причины все те же - климатические изменения.
Ранее в Крыму ученые впервые достоверно подтвердили обнаружение в реках мраморного рака. Он обладает устойчивостью к низкому содержанию кислорода и кратковременным похолоданиям. Раков обнаружили в водоемах полуострова, которые периодически замерзают зимой. Также этот вид животных обладает удивительной особенностью размножения.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
