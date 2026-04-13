Трамп грозится топить все иранские корабли в зоне блокады

Трамп грозится топить все иранские корабли в зоне блокады - РИА Новости Крым, 13.04.2026

Трамп грозится топить все иранские корабли в зоне блокады

США немедленно уничтожат любой корабль вблизи зоны блокады Ормузского пролива. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

2026-04-13T17:46

2026-04-13T17:46

2026-04-13T17:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. США немедленно уничтожат любой корабль вблизи зоны блокады Ормузского пролива. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начинает блокаду Ормузского пролива. Блокада начата с 17.00 по московскому времени в понедельник. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив. Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, обострение между ираном и сша, иран, ормузский пролив, безопасность, ближний восток, новости, в мире