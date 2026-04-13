Трамп грозится топить все иранские корабли в зоне блокады - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Трамп грозится топить все иранские корабли в зоне блокады
Трамп грозится топить все иранские корабли в зоне блокады - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Трамп грозится топить все иранские корабли в зоне блокады
США немедленно уничтожат любой корабль вблизи зоны блокады Ормузского пролива. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T17:46
2026-04-13T17:46
дональд трамп
сша
обострение между ираном и сша
иран
ормузский пролив
безопасность
ближний восток
новости
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. США немедленно уничтожат любой корабль вблизи зоны блокады Ормузского пролива. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начинает блокаду Ормузского пролива. Блокада начата с 17.00 по московскому времени в понедельник. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив. Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США заблокировали Ормузский проливЧто будет с ценами на продовольствие из-за войны в ИранеШтаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
сша
иран
ормузский пролив
ближний восток
дональд трамп, сша, обострение между ираном и сша, иран, ормузский пролив, безопасность, ближний восток, новости, в мире
Трамп грозится топить все иранские корабли в зоне блокады

Любой иранский корабль вблизи зоны блокады Ормузского пролива будет уничтожен – Трамп

17:46 13.04.2026
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. США немедленно уничтожат любой корабль вблизи зоны блокады Ормузского пролива. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
"Предупреждаю: если любой из этих (быстроходных иранских – ред.) катеров приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно ликвидирован с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев в открытом море", – цитирует Трампа РИА Новости.
В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа начинает блокаду Ормузского пролива. Блокада начата с 17.00 по московскому времени в понедельник. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив.
Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США заблокировали Ормузский пролив
Что будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране
Штаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение
 
Дональд ТрампСШАОбострение между Ираном и СШАИранОрмузский проливБезопасностьБлижний ВостокНовостиВ мире
 
19:39США одновременно собирают разведданные по Крыму и Ирану: зачем и для кого
19:22Свекла и молоко подешевели – что с ценами в Севастополе
19:01В России появится новый ГОСТ для компотов
18:49Индонезия хочет получать российскую нефть и энергоносители
18:33Как "перезимовало" Черное море и что будет с мазутом летом
18:16Экс-сенатор Савельев получил 10 лет по делу об организации убийства
18:04Крымчанка зарезала сожителя в пьяной ссоре – приговор суда
17:46Трамп грозится топить все иранские корабли в зоне блокады
17:42Бездомные собаки стаями нападают на людей в Феодосии
17:37Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в Узбекистане
17:21В Венгрии сделали заявление о членстве Украины в ЕС и антироссийских санкциях
17:13США заблокировали Ормузский пролив
17:05Крымский мост сейчас – со стороны Тамани продолжает расти очередь
16:51Избежать сбоев в жару: в Севастополе обновляют электросети
16:39Разогнались до 225 километров: жуткое ДТП на Кубани
16:12Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном
15:51НАТО создает угрозы России в Черном море – Патрушев
15:33Космос и энергетика: Путин проводит встречу с лидером Индонезии
15:23Фрегат Черноморского флота сопроводил танкеры с нефтью в Ла-Манше
15:04Очередь у Крымского моста выросла вдвое
Лента новостейМолния