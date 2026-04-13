Свекла и молоко подешевели – что с ценами в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Свекла и молоко подешевели – что с ценами в Севастополе
В Севастополе за неделю подешевели свекла и молоко, но подорожала мясная продукция. Об этом сообщает пресс-служба правительства города по итогам регулярного... РИА Новости Крым, 13.04.2026
Свекла и молоко подешевели – что с ценами в Севастополе

19:22 13.04.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев — Продовольственный магазин в Мелитополе
Продовольственный магазин в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю подешевели свекла и молоко, но подорожала мясная продукция. Об этом сообщает пресс-служба правительства города по итогам регулярного мониторинга цен на продовольственном рынке города.
"За прошедшие семь дней зафиксировано снижение стоимости куриных яиц, питьевого пастеризованного цельного молока и свеклы", – цитирует пресс-служба начальника управления потребительского рынка городского департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксению Казанджиеву.
Незначительный рост цен отмечен на свинину, охлажденную и мороженную курятину, свежие огурцы и помидоры. По данным департамента, подорожание мяса связано с колебаниями объемов предложения на оптовом рынке, овощей – с сезонными изменениями урожая. При этом повышения цен на другие свежие овощи и фрукты, а также на "борщевой набор" не зафиксировано.
"Основным инструментом стабилизации стоимости социально значимых товаров остается соглашение между правительством Севастополя и крупнейшими региональными торговыми сетями. Документ призывает участников устанавливать "нулевую" или минимальную торговую наценку в диапазоне 0–15% к отпускной цене производителя", - напомнили в пресс-службе.
На сегодняшний день к соглашению присоединились 10 торговых сетей, объединяющих 123 магазина по всему городу, уточнили в правительстве города.
В Симферополе 18 и 25 апреля пройдут расширенные продуктовые ярмарки с реализацией товаров напрямую от крымских производителей, сообщали ранее в пресс-службе минпромторга Крыма.
