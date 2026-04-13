Стрельба и взрывы слышны вдоль побережья Севастополя - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Стрельба и взрывы слышны вдоль побережья Севастополя
В Севастополе военные учатся уничтожать диверсантов из всех видов оружия - слышны взрывы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В понедельник вдоль побережья Севастополя до позднего вечера будут слышны взрывы и стрельба. Это связано с тренировками военных по уничтожению диверсантов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, до 22:00 громко будет в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл и Качи.
"Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание", - предупредил он в мессенджере Max.
В городе будут слышны неоднократные взрывы, добавил губернатор.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
