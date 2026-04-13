США заблокировали Ормузский пролив

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260413/ssha-zablokirovali-ormuzskiy-proliv-1155177577.html
иран
обострение между ираном и сша
сша
ормузский пролив
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153591772_0:0:799:450_1920x0_80_0_0_fbcdc48ed096decef51a29702778b379.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана начинает блокаду Ормузского пролива, пишет РИА Новости.Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов. При этом, по данным саудовского телеканала Al Hadath, США дали гарантии Ливану, что Израиль не будет бомбить Бейрут до 14 апреля. Вместе с тем президент США Дональд Трамп признался, что ему неважен исход переговоров американской и иранской делегаций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на продовольствие из-за войны в ИранеИран заминирует морские пути в Персидском заливе в случае ударовБольшое протестное лето: чем обернется для США блокада Ирана с моря – мнение
иран
сша
ормузский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153591772_0:0:799:600_1920x0_80_0_0_98ddb51d586d4450d0272e901f78381e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
17:13 13.04.2026 (обновлено: 17:14 13.04.2026)
 
© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана начинает блокаду Ормузского пролива, пишет РИА Новости.
Командование пообещало начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 по московскому времени в понедельник. Речь идет о портах в Персидском заливе и в Оманском заливе, которые соединяет между собой Ормузский пролив.
Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов.
При этом, по данным саудовского телеканала Al Hadath, США дали гарантии Ливану, что Израиль не будет бомбить Бейрут до 14 апреля. Вместе с тем президент США Дональд Трамп признался, что ему неважен исход переговоров американской и иранской делегаций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ИранОбострение между Ираном и СШАСШАОрмузский проливВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
