https://crimea.ria.ru/20260413/ssha-zablokirovali-ormuzskiy-proliv-1155177577.html
США заблокировали Ормузский пролив
2026-04-13T17:13
иран
обострение между ираном и сша
сша
ормузский пролив
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153591772_0:0:799:450_1920x0_80_0_0_fbcdc48ed096decef51a29702778b379.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В понедельник Центральное командование ВС США (CENTCOM) по поручению президента Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана начинает блокаду Ормузского пролива, пишет РИА Новости.Решение принято после американо-иранской встречи в Исламабаде, которая длилась почти 15 часов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что по результатам переговоров представителей Ирана и США соглашение не достигнуто из-за принципиального расхождения по ряду вопросов. При этом, по данным саудовского телеканала Al Hadath, США дали гарантии Ливану, что Израиль не будет бомбить Бейрут до 14 апреля. Вместе с тем президент США Дональд Трамп признался, что ему неважен исход переговоров американской и иранской делегаций.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153591772_0:0:799:600_1920x0_80_0_0_98ddb51d586d4450d0272e901f78381e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
17:13 13.04.2026 (обновлено: 17:14 13.04.2026)