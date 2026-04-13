США одновременно собирают разведданные по Крыму и Ирану: зачем и для кого - РИА Новости Крым, 13.04.2026
США одновременно собирают разведданные по Крыму и Ирану: зачем и для кого
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Для американцев, оперирующих морской стратегией и глобальным развертыванием своего театра военных действий, Крым и район иранского конфликта – это один регион с точки зрения оперативной военной логистики. Об этом РИА Новости Крым заявил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.
"Для американцев, оперирующих морской стратегией и глобальным развертыванием своего театра военных действий, это один регион, по большому счету: зона СВО и все то, что происходит в Иране", – сказал он.
Потому разведку здесь одновременно могут проводить буквально одним самолетом, отметил эксперт.
"Работает тот же AWACS (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing Е-3 Sentry ВВС США – ред.) над Турцией, ее территориальными водами и в целом в регионе, и мониторит одновременно Черноморское побережье – Северное Причерноморье, которое является российским, и иранский театр военных действий", – сказал Ирхин.
А разведданные уже "раздаются" в зависимости от задач при очень схожих целях.
"То есть они одновременно снабжают Украину и своих союзников в Европе разведданными по Новороссийску и Севастополю и мониторят Ормузский пролив и все, что связано с Ираном. И все это делает один самолет. Потому что с точки зрения военной логистики здесь все едино: Южный Кавказ, Причерноморье, Иран, Средний Восток", – сказал политолог.
По мнению эксперта, это лишний доказывает, что ничего в концептуальных документах США за десятки лет не поменялось, и "де-факто Россия и Иран в этом регионе – союзники".
"Для США этот регион своеобразный "предбанник", где американцы пытаются влиять сразу на несколько держав. В данном случае это Россия, Иран и Китай", – резюмировал он.
В конце минувшей недели американский самолет-разведчик более семи часов подряд патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Его маршрут пролегал вдоль Южного берега Крыма и Краснодарского края. Перемещения в реальном времени отследил публичный веб-сервис Flightradar.
11 апреля журнал Forbes сообщил, что один из самых дорогих американских БПЛА MQ-4C Triton исчез во время разведывательного полета над Ормузским проливом. По данным издания, он направлялся в сторону Ирана, когда подал сигнал тревоги ("код 7700") и стал снижаться, после чего его пропал с радаров.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз подчеркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
