США одновременно собирают разведданные по Крыму и Ирану: зачем и для кого

США одновременно собирают разведданные по Крыму и Ирану: зачем и для кого - РИА Новости Крым, 13.04.2026

США одновременно собирают разведданные по Крыму и Ирану: зачем и для кого

США одновременно собирают разведданные по Крыму и Ирану: зачем и для кого

2026-04-13T19:39

2026-04-13T19:39

2026-04-13T19:39

александр ирхин

крым

иран

черное море

безопасность республики крым и севастополя

сша

политика

ближний восток

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Для американцев, оперирующих морской стратегией и глобальным развертыванием своего театра военных действий, Крым и район иранского конфликта – это один регион с точки зрения оперативной военной логистики. Об этом РИА Новости Крым заявил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин."Для американцев, оперирующих морской стратегией и глобальным развертыванием своего театра военных действий, это один регион, по большому счету: зона СВО и все то, что происходит в Иране", – сказал он.Потому разведку здесь одновременно могут проводить буквально одним самолетом, отметил эксперт."Работает тот же AWACS (самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing Е-3 Sentry ВВС США – ред.) над Турцией, ее территориальными водами и в целом в регионе, и мониторит одновременно Черноморское побережье – Северное Причерноморье, которое является российским, и иранский театр военных действий", – сказал Ирхин.А разведданные уже "раздаются" в зависимости от задач при очень схожих целях.По мнению эксперта, это лишний доказывает, что ничего в концептуальных документах США за десятки лет не поменялось, и "де-факто Россия и Иран в этом регионе – союзники".В конце минувшей недели американский самолет-разведчик более семи часов подряд патрулировал воздушное пространство над Черным морем. Его маршрут пролегал вдоль Южного берега Крыма и Краснодарского края. Перемещения в реальном времени отследил публичный веб-сервис Flightradar. 11 апреля журнал Forbes сообщил, что один из самых дорогих американских БПЛА MQ-4C Triton исчез во время разведывательного полета над Ормузским проливом. По данным издания, он направлялся в сторону Ирана, когда подал сигнал тревоги ("код 7700") и стал снижаться, после чего его пропал с радаров.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз подчеркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегия – хаос: зачем Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и чего ждатьБольшое протестное лето: чем обернется для США блокада Ирана с моря – мнениеШтаты на растяжке: Иран будет "дожимать" США до краха их долговой пирамиды – мнение

крым

иран

черное море

сша

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ирхин, крым, иран, черное море, безопасность республики крым и севастополя, сша, политика, ближний восток, мнения