Спасенная из-под лавины женщина умерла в Дагестане - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Спасенная из-под лавины женщина умерла в Дагестане
Женщина, которая вместе с ребенком попала под лавину в Дагестане, умерла в больнице. Об этом сообщает региональный минздрав в Max. РИА Новости Крым, 13.04.2026
Спасенная из-под лавины женщина умерла в Дагестане

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Женщина, которая вместе с ребенком попала под лавину в Дагестане, умерла в больнице. Об этом сообщает региональный минздрав в Max.
Трагедия произошла в субботу в Цунтинском районе Дагестана. Женщину и ребенка засыпало снегом после схода лавины в населенном пункте Шайтли.

"Скончалась женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Цунтинском районе. Оперативная эвакуация и усилия медиков не смогли вернуть ей жизнь", – сказано в сообщении.

28 марта и 4-5 апреля из-за сильных дождей в Дагестане произошли масштабные наводнения. Ситуация с паводками в Дагестане и Чечне отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня, заявлял ранее глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале.
