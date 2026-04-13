Спасенная из-под лавины женщина умерла в Дагестане
Женщина, которая вместе с ребенком попала под лавину в Дагестане, умерла в больнице. Об этом сообщает региональный минздрав в Max. РИА Новости Крым, 13.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Женщина, которая вместе с ребенком попала под лавину в Дагестане, умерла в больнице. Об этом сообщает региональный минздрав в Max.Трагедия произошла в субботу в Цунтинском районе Дагестана. Женщину и ребенка засыпало снегом после схода лавины в населенном пункте Шайтли.28 марта и 4-5 апреля из-за сильных дождей в Дагестане произошли масштабные наводнения. Ситуация с паводками в Дагестане и Чечне отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня, заявлял ранее глава МЧС России Александр Куренков на заседании правительственной комиссии в Махачкале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:46 13.04.2026 (обновлено: 22:47 13.04.2026)