Севастополец за деньги прописывал в своей квартире приезжих
Севастополец за деньги прописывал в своей квартире приезжих
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. 40-летний житель Севастополя задержан за фиктивную регистрацию в своей квартире приезжих за деньги. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.Отмечается, что первой к мужчине за помощью обратилась 28-летняя жительница Донецка с ребенком. Ей необходима была регистрация в городе, чтоб оформить ребенка в детский сад. За 9 тысяч рублей фигурант прописал ее в своей квартире, где она на самом деле не проживала.О двух фактах фиктивной регистрации стало известно участковому уполномоченному полиции по Нахимовскому району, который задержал злоумышленника. Открыто уголовное дело. Свою вину мужчина признал и рассказал об остальных пяти гражданах, которых он зарегистрировал в своей квартире.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудили организаторов фиктивной регистрации мигрантовВ Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантовЕсть ли анклавы мигрантов в Крыму и как ловят "трудяг без патента" – МВД
10:19 13.04.2026 (обновлено: 10:27 13.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. 40-летний житель Севастополя задержан за фиктивную регистрацию в своей квартире приезжих за деньги. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
Отмечается, что первой к мужчине за помощью обратилась 28-летняя жительница Донецка с ребенком. Ей необходима была регистрация в городе, чтоб оформить ребенка в детский сад. За 9 тысяч рублей фигурант прописал ее в своей квартире, где она на самом деле не проживала.

"После удачного опыта к нему стали обращаться и другие приезжие из Донецка, Луганска и Днепропетровска в возрасте от 25 до 44 лет, которым необходима была регистрация в Севастополе. Мужчина всем помог, вот только оказалось, что квартира не может быть "резиновой", - констатировали в МВД.

О двух фактах фиктивной регистрации стало известно участковому уполномоченному полиции по Нахимовскому району, который задержал злоумышленника. Открыто уголовное дело. Свою вину мужчина признал и рассказал об остальных пяти гражданах, которых он зарегистрировал в своей квартире.
