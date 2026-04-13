Севастополец за деньги прописывал в своей квартире приезжих

2026-04-13T10:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. 40-летний житель Севастополя задержан за фиктивную регистрацию в своей квартире приезжих за деньги. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.Отмечается, что первой к мужчине за помощью обратилась 28-летняя жительница Донецка с ребенком. Ей необходима была регистрация в городе, чтоб оформить ребенка в детский сад. За 9 тысяч рублей фигурант прописал ее в своей квартире, где она на самом деле не проживала.О двух фактах фиктивной регистрации стало известно участковому уполномоченному полиции по Нахимовскому району, который задержал злоумышленника. Открыто уголовное дело. Свою вину мужчина признал и рассказал об остальных пяти гражданах, которых он зарегистрировал в своей квартире.

