Рейтинг@Mail.ru
Семь воздушных целей сбили над морем у Севастополя - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260413/sem-vozdushnykh-tseley-sbili-nad-morem-u-sevastopolya-1155165428.html
Семь воздушных целей сбили над морем у Севастополя
Семь воздушных целей сбили над морем у Севастополя
2026-04-13T10:36
2026-04-13T10:44
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
пво
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
новости сво
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_41c567b6dd87400105a29009db266321.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_192:225:2622:2047_1920x0_80_0_0_7574ebfb6335d66cf0c1bd07d6f9b06c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Над Черным морем у Севастополя уничтожены семь воздушных целей

10:36 13.04.2026 (обновлено: 10:44 13.04.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени над морем сбито семь воздушных целей.
Утром в понедельник в городе объявлена воздушная тревога. Ранее Развожав сообщал об одной сбитой воздушной цели над городом – в районе мыса Херсонес.

"Сбито семь воздушных целей над морем в районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны. По предварительной информации никто из людей не пострадал", – проинформировал губернатор в своем канале в МАХ.

Он напомнил, что при сбитии на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА и попросил сообщать об опасных находках по номеру 112.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
