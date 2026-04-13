https://crimea.ria.ru/20260413/sem-vozdushnykh-tseley-sbili-nad-morem-u-sevastopolya-1155165428.html
Семь воздушных целей сбили над морем у Севастополя
В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени над морем сбито... РИА Новости Крым, 13.04.2026
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
пво
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
новости сво
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_0:156:3361:2047_1920x0_80_0_0_41c567b6dd87400105a29009db266321.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, к этому времени над морем сбито семь воздушных целей.Утром в понедельник в городе объявлена воздушная тревога. Ранее Развожав сообщал об одной сбитой воздушной цели над городом – в районе мыса Херсонес.Он напомнил, что при сбитии на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА и попросил сообщать об опасных находках по номеру 112.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/04/1148465491_192:225:2622:2047_1920x0_80_0_0_7574ebfb6335d66cf0c1bd07d6f9b06c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, пво, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости сво, крым, новости крыма, срочные новости крыма
10:36 13.04.2026 (обновлено: 10:44 13.04.2026)