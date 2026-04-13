Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном - РИА Новости Крым, 13.04.2026
https://crimea.ria.ru/20260413/rossiyskikh-plovtsov-dopustili-k-mezhdunarodnym-sorevnovaniyam-s-flagom-i-gimnom-1155175132.html
Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном
Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до всех турниров с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте федерации. РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T16:12
2026-04-13T16:12
спорт
россия
в мире
новости
плавание
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до всех турниров с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте федерации.Утоняется, что решение принято после консультации с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.Сейчас мужская сборная России по водному поло прибыла в бассейн и проводит разминку перед матчем Кубка мира против команды Украины, несмотря на информацию об отказе соперника от участия в игре, также пишет агентство со ссылкой на российского ватерполиста Андрея Балакирева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МОК снял все ограничения с молодых спортсменов из России"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиадПутин призвал обеспечить доступность спорта для всех семей в России
россия
1
5
4.7
96
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ru-RU
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, россия, в мире, новости, плавание
Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном

World Aquatics допустила пловцов из России к международным соревнованиям с флагом и гимном

16:12 13.04.2026
 
Российские пловчихи на соревнованиях - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до всех турниров с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте федерации.
"Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, — с соответствующей униформой, флагами и гимнами", — цитирует сообщение РИА Новости.
Утоняется, что решение принято после консультации с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.
Сейчас мужская сборная России по водному поло прибыла в бассейн и проводит разминку перед матчем Кубка мира против команды Украины, несмотря на информацию об отказе соперника от участия в игре, также пишет агентство со ссылкой на российского ватерполиста Андрея Балакирева.
0
loader
