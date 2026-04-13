Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном
Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до всех турниров с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте федерации. РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T16:12
2026-04-13T16:12
2026-04-13T16:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до всех турниров с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте федерации.Утоняется, что решение принято после консультации с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.Сейчас мужская сборная России по водному поло прибыла в бассейн и проводит разминку перед матчем Кубка мира против команды Украины, несмотря на информацию об отказе соперника от участия в игре, также пишет агентство со ссылкой на российского ватерполиста Андрея Балакирева.
россия
спорт, россия, в мире, новости, плавание
Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном
World Aquatics допустила пловцов из России к международным соревнованиям с флагом и гимном
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до всех турниров с флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте федерации.
"Взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности, — с соответствующей униформой, флагами и гимнами", — цитирует сообщение РИА Новости.
Утоняется, что решение принято после консультации с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.
Сейчас мужская сборная России по водному поло прибыла в бассейн и проводит разминку перед матчем Кубка мира против команды Украины, несмотря на информацию об отказе соперника от участия в игре, также пишет агентство со ссылкой на российского ватерполиста Андрея Балакирева.
Читайте также на РИА Новости Крым: