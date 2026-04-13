https://crimea.ria.ru/20260413/rossiyskie-gimnastki-vzyali-medali-na-kubka-mira-v-uzbekistane-1155177391.html

Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в Узбекистане

Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в Узбекистане - РИА Новости Крым, 13.04.2026

Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в Узбекистане

Воспитанницы Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой взяли сразу несколько медалей на Кубке мира в Узбекистане, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.04.2026

2026-04-13T17:37

2026-04-13T17:37

2026-04-13T17:49

спорт

художественная гимнастика

новости

россия

соревнования

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0d/1155177123_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_e9f7e1d71ab9046fa833d9a41a4e1c69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Воспитанницы Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой взяли сразу несколько медалей на Кубке мира в Узбекистане, пишет РИА Новости.Кроме того, Ева Кононова стала 8-й в многоборье, заняла пятое место с обручем и шестое — с лентой. Команда групповых упражнений завоевала серебро в финале с пятью мячами и бронзу в финале с тремя обручами и двумя парами булав.В соревнованиях российские гимнастки принимали участие в нейтральном статусе — команда AIN2. В индивидуальной программе выступили Мария Борисова и Ева Кононова, в групповых упражнениях — Алена Селиверстова, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик и Алина Прощалыкина. Все они — воспитанницы Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой. Спортсменки впервые в карьере выступали на этапах Кубка мира.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, художественная гимнастика, новости, россия, соревнования