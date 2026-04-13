Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в Узбекистане
Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в Узбекистане - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в Узбекистане
Воспитанницы Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой взяли сразу несколько медалей на Кубке мира в Узбекистане, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T17:37
2026-04-13T17:37
2026-04-13T17:49
спорт
художественная гимнастика
новости
россия
соревнования
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Воспитанницы Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой взяли сразу несколько медалей на Кубке мира в Узбекистане, пишет РИА Новости.Кроме того, Ева Кононова стала 8-й в многоборье, заняла пятое место с обручем и шестое — с лентой. Команда групповых упражнений завоевала серебро в финале с пятью мячами и бронзу в финале с тремя обручами и двумя парами булав.В соревнованиях российские гимнастки принимали участие в нейтральном статусе — команда AIN2. В индивидуальной программе выступили Мария Борисова и Ева Кононова, в групповых упражнениях — Алена Селиверстова, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик и Алина Прощалыкина. Все они — воспитанницы Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой. Спортсменки впервые в карьере выступали на этапах Кубка мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских пловцов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимномМОК снял все ограничения с молодых спортсменов из РоссииВ Крыму установили новый рекорд России по самому длинному шпагату
россия
спорт, художественная гимнастика, новости, россия, соревнования
Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в Узбекистане
Российские гимнастки успешно выступили на втором этапе Кубка мира в Узбекистане
17:37 13.04.2026 (обновлено: 17:49 13.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Воспитанницы Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой взяли сразу несколько медалей на Кубке мира в Узбекистане, пишет РИА Новости.
"Россиянка Мария Борисова завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который прошел в Ташкенте", - сообщает агентство.
Кроме того, Ева Кононова стала 8-й в многоборье, заняла пятое место с обручем и шестое — с лентой. Команда групповых упражнений завоевала серебро в финале с пятью мячами и бронзу в финале с тремя обручами и двумя парами булав.
В соревнованиях российские гимнастки принимали участие в нейтральном статусе — команда AIN2. В индивидуальной программе выступили Мария Борисова и Ева Кононова, в групповых упражнениях — Алена Селиверстова, Злата Ремчукова, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик и Алина Прощалыкина. Все они — воспитанницы Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой. Спортсменки впервые в карьере выступали на этапах Кубка мира.
