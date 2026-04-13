Рейд в Севастополе снова закрыт

В Севастополе повторно остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.04.2026

2026-04-13T11:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе повторно остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе ранее был закрыт в 9:40. В это время была объявлена воздушная тревога. Ограничения действовали около полутора часов. Спустя 20 минут транспорт остановили повторно.О причинах приостановки морского сообщения не говорится. На этот период организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, логистика, новости севастополя