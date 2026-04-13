Рейд в Севастополе снова закрыт - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Рейд в Севастополе снова закрыт
В Севастополе повторно остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.04.2026
11:47 13.04.2026 (обновлено: 11:50 13.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе повторно остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в городе ранее был закрыт в 9:40. В это время была объявлена воздушная тревога. Ограничения действовали около полутора часов. Спустя 20 минут транспорт остановили повторно.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится. На этот период организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
