Рейтинг@Mail.ru
Разогнались до 225 километров: жуткое ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260413/razognalis-do-225-kilometrov-zhutkoe-dtp-na-kubani-1155175276.html
Разогнались до 225 километров: жуткое ДТП на Кубани
В Армавире водитель и пассажир автомобиля Lada Calina разбились при столкновении с роботом-мойкой на скорости 225 километров в час. Об этом сообщили в МВД по... РИА Новости Крым, 13.04.2026
кубань
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
происшествия
дтп
армавир
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0d/1155174707_0:104:1220:790_1920x0_80_0_0_a0781dc1df69858b52236616fc3c1064.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0d/1155174707_15:0:1206:893_1920x0_80_0_0_92d8c2d69a0099912a335fc2c5ca4ba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
На Кубани Lada въехала в автомойку на скорости 225 километров в час - погибли двое

© Полиция Кубани
В Армавире два человека погибли в ДТП на скорости 225 километров в час
© Полиция Кубани
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Армавире водитель и пассажир автомобиля Lada Calina разбились при столкновении с роботом-мойкой на скорости 225 километров в час. Об этом сообщили в МВД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что мужчины решили проверить возможности авто и на подъезде к Армавиру развил скорость 225 км/ч.

"Пассажир зафиксировал рекорд на видео, а уже через пару секунд оба были мертвы! Водитель не успел сбросить скорость и при повороте направо на перекрестке врезался в здание робота-автомойки", - рассказали в полиции.

Водитель и его 41-летний пассажир от полученных травм скончались на месте аварии.
Сейчас специалисты проводят проверку по факту смертельного ДТП.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
