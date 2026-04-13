Разогнались до 225 километров: жуткое ДТП на Кубани
В Армавире водитель и пассажир автомобиля Lada Calina разбились при столкновении с роботом-мойкой на скорости 225 километров в час. Об этом сообщили в МВД по... РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T16:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Армавире водитель и пассажир автомобиля Lada Calina разбились при столкновении с роботом-мойкой на скорости 225 километров в час. Об этом сообщили в МВД по Краснодарскому краю.Отмечается, что мужчины решили проверить возможности авто и на подъезде к Армавиру развил скорость 225 км/ч.Водитель и его 41-летний пассажир от полученных травм скончались на месте аварии.Сейчас специалисты проводят проверку по факту смертельного ДТП.
На Кубани Lada въехала в автомойку на скорости 225 километров в час - погибли двое