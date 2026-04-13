Потери Киева снова растут после окончания перемирия в зоне СВО - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Потери Киева снова растут после окончания перемирия в зоне СВО
ВСУ потеряли 380 боевиков, а также технику и вооружения в зоне спецоперации после окончания пасхального перемирия. Об этом информирует в понедельник Минобороны... РИА Новости Крым, 13.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли 380 боевиков, а также технику и вооружения в зоне спецоперации после окончания пасхального перемирия. Об этом информирует в понедельник Минобороны РФ.
"С окончанием действия перемирия Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 25 боевиков, два автомобиля и радиолокационную станцию.
Группировка войск "Запад" уничтожила свыше 35 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.
Подразделения "Южной" группировки ликвидировали более 55 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.
В зоне действия подразделений группировки "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 165 человек, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Подразделения "Востока" разбили до 90 солдат ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Подразделения "Днепра" уничтожили более 10 украинских неонацистов и десять автомобилей.
Также российские военные поразили склады боеприпасов, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 14 районах. Средства ПВО сбили 33 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 563 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 864 танка и другие боевые бронированные машины, 1 699 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 408 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 257 единиц специальной военной автомобильной техники.
