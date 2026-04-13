Потери Киева снова растут после окончания перемирия в зоне СВО

ВСУ потеряли 380 боевиков, а также технику и вооружения в зоне спецоперации после окончания пасхального перемирия. Об этом информирует в понедельник Минобороны... РИА Новости Крым, 13.04.2026

2026-04-13T13:03

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли 380 боевиков, а также технику и вооружения в зоне спецоперации после окончания пасхального перемирия. Об этом информирует в понедельник Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 25 боевиков, два автомобиля и радиолокационную станцию.Группировка войск "Запад" уничтожила свыше 35 вражеских солдат, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.Подразделения "Южной" группировки ликвидировали более 55 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей.В зоне действия подразделений группировки "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили более 165 человек, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей.Подразделения "Востока" разбили до 90 солдат ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.Подразделения "Днепра" уничтожили более 10 украинских неонацистов и десять автомобилей.Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 563 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 864 танка и другие боевые бронированные машины, 1 699 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 408 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 257 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие33 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами РоссииЧто произошло в зоне спецоперации до начала действия Пасхального перемирия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

