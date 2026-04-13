Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие

Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие - РИА Новости Крым, 13.04.2026

Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие

Украинские боевики в период действия пасхального перемирия 6558 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.04.2026

2026-04-13T12:25

2026-04-13T12:25

2026-04-13T12:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики в период действия пасхального перемирия 6558 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны.ВСУ 694 раза атаковали российские позиции из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, а также предприняли попытку выдвижения войск.В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекратили боевые действия на всех направлениях, однако сохранили готовность пресечь возможные провокации со стороны противника. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.Однако уже в первый час объявленного режима тишины ВСУ ударили по заправке в Льгове Курской области. Там ранены годовалый малыш с мамой и мужчина. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия Минобороны сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пасхальное перемирие, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии