Рейтинг@Mail.ru
Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260413/popytki-nastupleniya-i-ataki-vsu-sorvali-paskhalnoe-peremirie-1155171062.html
Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие
Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие
2026-04-13T12:25
2026-04-13T12:44
министерство обороны рф
новости сво
пасхальное перемирие
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133842677_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_d5d8a4c657dd8d592dacde26fbead667.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133842677_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_61750fae135be271bb8b231427bbbcf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие

Украинские войска 6558 раз нарушили пасхальное перемирие – Минобороны

12:25 13.04.2026 (обновлено: 12:44 13.04.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики в период действия пасхального перемирия 6558 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны.
"Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей Российской Федерации. Всего зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия", - говорится в сводке военного ведомства.
ВСУ 694 раза атаковали российские позиции из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, а также предприняли попытку выдвижения войск.

"Сорваны пять попыток выдвижения противника в районах Кондратовка, Новая Сечь, Варачино Сумской области и Каленики ДНР. Также отражены три атаки ВСУ на запорожском направлении из района населенного пункта Покровское в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области", - добавили в Минобороны.

В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекратили боевые действия на всех направлениях, однако сохранили готовность пресечь возможные провокации со стороны противника. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.
Однако уже в первый час объявленного режима тишины ВСУ ударили по заправке в Льгове Курской области. Там ранены годовалый малыш с мамой и мужчина.
В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия Минобороны сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
