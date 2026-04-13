https://crimea.ria.ru/20260413/popytki-nastupleniya-i-ataki-vsu-sorvali-paskhalnoe-peremirie-1155171062.html
Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие
2026-04-13T12:25
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133842677_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_d5d8a4c657dd8d592dacde26fbead667.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики в период действия пасхального перемирия 6558 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны.ВСУ 694 раза атаковали российские позиции из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, а также предприняли попытку выдвижения войск.В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекратили боевые действия на всех направлениях, однако сохранили готовность пресечь возможные провокации со стороны противника. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский.Однако уже в первый час объявленного режима тишины ВСУ ударили по заправке в Льгове Курской области. Там ранены годовалый малыш с мамой и мужчина. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия Минобороны сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1b/1133842677_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_61750fae135be271bb8b231427bbbcf7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, пасхальное перемирие, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
12:25 13.04.2026 (обновлено: 12:44 13.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики в период действия пасхального перемирия 6558 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны.
"Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей Российской Федерации. Всего зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия", - говорится в сводке военного ведомства.
ВСУ 694 раза атаковали российские позиции из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, а также предприняли попытку выдвижения войск.
"Сорваны пять попыток выдвижения противника в районах Кондратовка, Новая Сечь, Варачино Сумской области и Каленики ДНР. Также отражены три атаки ВСУ на запорожском направлении из района населенного пункта Покровское в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области", - добавили в Минобороны.
В субботу в 16:00 по московскому времени вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. На этот период российские военные прекратили боевые действия
на всех направлениях, однако сохранили готовность пресечь возможные провокации со стороны противника. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал
и Владимир Зеленский.
Однако уже в первый час объявленного режима тишины ВСУ ударили по заправке в Льгове
Курской области. Там ранены годовалый малыш с мамой и мужчина.
В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия Минобороны сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: