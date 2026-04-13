Получать бета-каротин из крымских водорослей – эксперт оценил потенциал

В Крыму производят высококачественную спирулину – одноклеточную сине-зеленую микроводоросль, и уже разработана технология получения бета-каротина из водоросли... РИА Новости Крым, 13.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Крыму производят высококачественную спирулину – одноклеточную сине-зеленую микроводоросль, и уже разработана технология получения бета-каротина из водоросли дуналиелла. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Гайдаенко.По словам Гайдаенко, в Крыму есть потенциал для выращивания водоросли дуналиелла, которая может существовать в соленых озерах с концентрацией соли до 285 г/л.Кроме того, в Крыму выращивают спирулину - сине-зеленую микроводоросль, которая также являются ценным источником бета-каротина.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в гостях у Сергея Утманцева, который уже больше тридцати лет является единственным в Крыму и третьим в стране, кто выращивает в селе Уютное Сакского района полезную микроводоросль - спирулину. Делает из нее сырье для масок и обертываний, полезные "чипсы" и спрессовывает, высушенную и перемолотую, в таблетки – для принятия внутрь в качестве биологически активной добавки, которая бодрит и укрепляет здоровье.

