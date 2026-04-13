Получать бета-каротин из крымских водорослей – эксперт оценил потенциал - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Получать бета-каротин из крымских водорослей – эксперт оценил потенциал
В Крыму производят высококачественную спирулину – одноклеточную сине-зеленую микроводоросль, и уже разработана технология получения бета-каротина из водоросли... РИА Новости Крым, 13.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Крыму производят высококачественную спирулину – одноклеточную сине-зеленую микроводоросль, и уже разработана технология получения бета-каротина из водоросли дуналиелла. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Гайдаенко.По словам Гайдаенко, в Крыму есть потенциал для выращивания водоросли дуналиелла, которая может существовать в соленых озерах с концентрацией соли до 285 г/л.Кроме того, в Крыму выращивают спирулину - сине-зеленую микроводоросль, которая также являются ценным источником бета-каротина.Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в гостях у Сергея Утманцева, который уже больше тридцати лет является единственным в Крыму и третьим в стране, кто выращивает в селе Уютное Сакского района полезную микроводоросль - спирулину. Делает из нее сырье для масок и обертываний, полезные "чипсы" и спрессовывает, высушенную и перемолотую, в таблетки – для принятия внутрь в качестве биологически активной добавки, которая бодрит и укрепляет здоровье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму шоколад со спирулиной "подружили"Холодноводные обитатели Черного моря могут исчезнутьИз Черного моря в гаджеты: в раковинах моллюсков нашли редкие металлы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Крыму производят высококачественную спирулину – одноклеточную сине-зеленую микроводоросль, и уже разработана технология получения бета-каротина из водоросли дуналиелла. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Гайдаенко.

"В мире 80% бета-каротина получают искусственно и лишь 20% — это бета-каротин, полученный из естественных организмов. Одним из таких организмов является водоросль дуналиелла, которую может успешно культивировать в Крыму", - сказал он, уточнив, что бета-каротин используют в фармакологии, и что в Крыму огромный потенциал по развитию этой марикультуры.

По словам Гайдаенко, в Крыму есть потенциал для выращивания водоросли дуналиелла, которая может существовать в соленых озерах с концентрацией соли до 285 г/л.
"Уже разработана технология получения бета-каротина из этой водоросли, но хозяйств пока нет, так как производство очень сложное и затратное. Нужны серьезные вложения, поэтому с дуналиеллой пока никто в промышленных масштабах не работает, но есть технологии, проверенные в лабораторных условиях. Они уже готовы к введению в серьезное производство, так что ждем, кто будет первым", - сказал он.
Кроме того, в Крыму выращивают спирулину - сине-зеленую микроводоросль, которая также являются ценным источником бета-каротина.
"Эта микроводоросль очень полезна. Возможно, спад ее популярности заключается не в том, что ее фармакологические свойства были переоценены, а в том, что качество спирулины, которая представлена на рынках, в 80% случаев точно не соответствует необходимым характеристикам. Но именно у нас Крыму производится очень качественная спирулина", - заверил эксперт.
Ранее корреспонденты РИА Новости Крым побывали в гостях у Сергея Утманцева, который уже больше тридцати лет является единственным в Крыму и третьим в стране, кто выращивает в селе Уютное Сакского района полезную микроводоросль - спирулину. Делает из нее сырье для масок и обертываний, полезные "чипсы" и спрессовывает, высушенную и перемолотую, в таблетки – для принятия внутрь в качестве биологически активной добавки, которая бодрит и укрепляет здоровье.
