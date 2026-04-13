Первый пациент получил российскую пептидную вакцину от колоректального рака

Первый пациент получил российскую пептидную вакцину от колоректального рака - РИА Новости Крым, 13.04.2026

Первый пациент получил российскую пептидную вакцину от колоректального рака

Первый пациент в России с раком толстой кишки получил пептидную онковакцину "ОНКОПЕПТ". Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического... РИА Новости Крым, 13.04.2026

2026-04-13T20:33

2026-04-13T20:33

2026-04-13T20:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Первый пациент в России с раком толстой кишки получил пептидную онковакцину "ОНКОПЕПТ". Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).Отмечается, что после введения инъекции наблюдается хорошая переносимость. Второй раз вакцину введут другому пациенту 20 апреля.В начале апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что россиянам с онкологическими диагнозами станет доступно лечение с использованием отечественных вакцин по полису обязательного медицинского страхования.1 апреля сообщалось, что в России первый пациент получил персонализированную мРНК-вакцину для лечения рака "НЕООНКОВАК". Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, клиническим применением вакцины завершается работа по ее включению в программу государственных гарантий.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, медицина, онкология, вакцина от рака, вакцина, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), здравоохранение в россии, новости