Рейтинг@Mail.ru
Первый пациент получил российскую пептидную вакцину от колоректального рака - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260413/pervyy-patsient-poluchil-rossiyskuyu-peptidnuyu-vaktsinu-ot-kolorektalnogo-raka-1155180675.html
Первый пациент получил российскую пептидную вакцину от колоректального рака
россия
медицина
онкология
вакцина от рака
вакцина
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
здравоохранение в россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566091_0:197:3071:1924_1920x0_80_0_0_e6cb980e2d5cb1c011f4d2e901083a2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Первый пациент в России с раком толстой кишки получил пептидную онковакцину "ОНКОПЕПТ". Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).Отмечается, что после введения инъекции наблюдается хорошая переносимость. Второй раз вакцину введут другому пациенту 20 апреля.В начале апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что россиянам с онкологическими диагнозами станет доступно лечение с использованием отечественных вакцин по полису обязательного медицинского страхования.1 апреля сообщалось, что в России первый пациент получил персонализированную мРНК-вакцину для лечения рака "НЕООНКОВАК". Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, клиническим применением вакцины завершается работа по ее включению в программу государственных гарантий.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140566091_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_42115f7830c789bb29ef3e9c6fb0ed96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Первый пациент получил российскую пептидную вакцину от колоректального рака

В России первый пациент получил отечественную вакцину от колоректального рака

20:33 13.04.2026
 
© РИА Новости КрымВакцина в руках врача
Вакцина в руках врача - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Первый пациент в России с раком толстой кишки получил пептидную онковакцину "ОНКОПЕПТ". Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Отмечается, что после введения инъекции наблюдается хорошая переносимость.

"Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года. Сейчас ему проведено уже третье введение вакцины. Переносимость вакцины хорошая", - цитирует сообщение РИА Новости.

Второй раз вакцину введут другому пациенту 20 апреля.
"Для следующего пациента вакцина "ОНКОПЕПТ" уже готова, первое введение планируется 20 апреля 2026 года", - добавили медики.
В начале апреля председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что россиянам с онкологическими диагнозами станет доступно лечение с использованием отечественных вакцин по полису обязательного медицинского страхования.
1 апреля сообщалось, что в России первый пациент получил персонализированную мРНК-вакцину для лечения рака "НЕООНКОВАК". Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, клиническим применением вакцины завершается работа по ее включению в программу государственных гарантий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
