https://crimea.ria.ru/20260413/otdykh-v-malykh-gorodakh-rossii--krym-v-tope-u-turistov-1155043175.html

Отдых в малых городах России – Крым в топе у туристов

Алушта, Алупка и Судак вошли в десятку самых популярных малых городов для отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1a/1148253958_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_5a3ef33a455a1c2f92261c53a0e487fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Алушта, Алупка и Судак вошли в десятку самых популярных малых городов для отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру.Стоимость отдыха в Алуште в сутки обойдется в среднем в 4180 рублей, за номер в Зеленоградске просят 4830 рублей, в Судаке – 3848.Алупка заняла девятую строчку рейтинга со средней стоимостью размещения 3130 рублей за ночь.Также в лидеры вышли Суздаль со средним чеком в 6731 рубль, Светлогорск Калининградской области – 3905 рублей, Кировск Мурманской области – 7081, Железноводск – 3269, Горячий Ключ и Сортавала – 2982 и 5912 рубля соответственно.Ялта и Алушта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле 2026 года, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Длинный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоитТуристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый годМентальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

