Отдых в малых городах России – Крым в топе у туристов
Алушта, Алупка и Судак вошли в десятку самых популярных малых городов для отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру. РИА Новости Крым, 13.04.2026
РИА Новости Крым
Крым вошел в число регионов-лидеров по популярности отдыха в малых городах
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Алушта, Алупка и Судак вошли в десятку самых популярных малых городов для отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру.
"Самым популярным малым городом стала Алушта, собравшая 13% всех весенних броней в малых городах. На втором месте Зеленоградск в Калининградской области, а на третьем месте – тоже крымский курорт – Судак – 11% и 8% бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
Стоимость отдыха в Алуште в сутки обойдется в среднем в 4180 рублей, за номер в Зеленоградске просят 4830 рублей, в Судаке – 3848.
Алупка заняла девятую строчку рейтинга со средней стоимостью размещения 3130 рублей за ночь.
Также в лидеры вышли Суздаль со средним чеком в 6731 рубль, Светлогорск Калининградской области – 3905 рублей, Кировск Мурманской области – 7081, Железноводск – 3269, Горячий Ключ и Сортавала – 2982 и 5912 рубля соответственно.
Ялта и Алушта
вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле 2026 года, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру.
