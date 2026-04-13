Отдых в малых городах России – Крым в топе у туристов - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Отдых в малых городах России – Крым в топе у туристов
Отдых в малых городах России – Крым в топе у туристов - РИА Новости Крым, 13.04.2026
Отдых в малых городах России – Крым в топе у туристов
Алушта, Алупка и Судак вошли в десятку самых популярных малых городов для отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру. РИА Новости Крым, 13.04.2026
2026-04-13T07:41
2026-04-13T07:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Алушта, Алупка и Судак вошли в десятку самых популярных малых городов для отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру.Стоимость отдыха в Алуште в сутки обойдется в среднем в 4180 рублей, за номер в Зеленоградске просят 4830 рублей, в Судаке – 3848.Алупка заняла девятую строчку рейтинга со средней стоимостью размещения 3130 рублей за ночь.Также в лидеры вышли Суздаль со средним чеком в 6731 рубль, Светлогорск Калининградской области – 3905 рублей, Кировск Мурманской области – 7081, Железноводск – 3269, Горячий Ключ и Сортавала – 2982 и 5912 рубля соответственно.Ялта и Алушта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле 2026 года, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Длинный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоитТуристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый годМентальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики
отдых в крыму, крым, новости крыма, туризм в крыму, судак, алушта, алупка
Отдых в малых городах России – Крым в топе у туристов

Крым вошел в число регионов-лидеров по популярности отдыха в малых городах

07:41 13.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Алушта, Алупка и Судак вошли в десятку самых популярных малых городов для отдыха в апреле 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.ру.
"Самым популярным малым городом стала Алушта, собравшая 13% всех весенних броней в малых городах. На втором месте Зеленоградск в Калининградской области, а на третьем месте – тоже крымский курорт – Судак – 11% и 8% бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
Стоимость отдыха в Алуште в сутки обойдется в среднем в 4180 рублей, за номер в Зеленоградске просят 4830 рублей, в Судаке – 3848.
Алупка заняла девятую строчку рейтинга со средней стоимостью размещения 3130 рублей за ночь.
Также в лидеры вышли Суздаль со средним чеком в 6731 рубль, Светлогорск Калининградской области – 3905 рублей, Кировск Мурманской области – 7081, Железноводск – 3269, Горячий Ключ и Сортавала – 2982 и 5912 рубля соответственно.
Ялта и Алушта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в апреле 2026 года, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования Твил.Ру.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Длинный отдых в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Туристический потенциал Крыма может быть расширен на круглый год
Ментальное здоровье: санатории Крыма предлагают новые методики
 
09:52Воздушная тревога объявлена в Севастополе
09:45В Севастополе остановили морской транспорт
09:40Женщина с ребенком попали под лавину в Дагестане
09:23Как освобождали Симферополь от фашистов – инфографика
09:08Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
08:52Три города за один день: как освободили Симферополь, Феодосию и Евпаторию
08:11Что будет с урожаем плодовых и зерновых в Крыму – прогноз
07:41Отдых в малых городах России – Крым в топе у туристов
07:1633 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
07:07Что будет с ценами на продовольствие из-за войны в Иране
00:01Дожди со снегом: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
22:30Партия Орбана проигрывает выборы в Венгрии
21:54Провал переговоров США и Ирана и мегакулич в Крыму: главное за день
21:28Куда в Крыму едут россияне компаниями и сколько это стоит
21:09Большое протестное лето: чем обернется для США блокада Ирана с моря – мнение
20:42В Феодосии после происшествия открыли проезд по перекрытой ранее улице
20:24Выборы в Венгрии: явка бьет рекорды
20:11Мэр Хельсинки возмутился посещением финскими детьми "Артека"
19:56Кола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуострова
Лента новостейМолния