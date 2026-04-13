Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

2026-04-13T10:43
2026-04-13T10:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем канале в Mах губернатор региона Михаил Развожаев.Утром в понедельник в городе объявлена воздушная тревога. Над Черным морем в районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны военные сбили семь воздушных целей. Сирены в городе звучали около часа.Сирены в городе выключают, когда получен соответствующий сигнал от военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10:43 13.04.2026 (обновлено: 10:46 13.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем канале в Mах губернатор региона Михаил Развожаев.
Утром в понедельник в городе объявлена воздушная тревога. Над Черным морем в районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны военные сбили семь воздушных целей. Сирены в городе звучали около часа.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают, когда получен соответствующий сигнал от военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
12:48Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
12:25Попытки наступления и атаки на приграничье: ВСУ сорвали пасхальное перемирие
12:20865 дней ужаса и героизма: Симферополь отмечает День освобождения
12:12Куличи по рецептам XVII века: как отпраздновали Пасху в Новом Херсонесе
11:54Обливала кипятком и выгоняла на холод: в Тыве мать истязала ребенка
11:47Рейд в Севастополе снова закрыт
11:37В Петербурге 17-летний подросток расстрелял девушку после расставания
11:25Рейд в Севастополе открыли
11:09Житель Крыма хранил дома полкило взрывчатки и патроны
10:51В Крыму рецидивист осужден за насилие над мужчинами и вымогательство
10:43Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
10:36Семь воздушных целей сбили над морем у Севастополя
10:21Над Севастополем работает ПВО
10:19Севастополец за деньги прописывал в своей квартире приезжих
09:52Воздушная тревога объявлена в Севастополе
09:45В Севастополе остановили морской транспорт
09:40Женщина с ребенком попали под лавину в Дагестане
09:23Как освобождали Симферополь от фашистов – инфографика
09:08Крымский мост сейчас – обстановка к утру понедельника
08:52Три города за один день: как освободили Симферополь, Феодосию и Евпаторию
Лента новостейМолния