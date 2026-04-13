Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.04.2026

В Севастополе выключили сирены и объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем канале в Mах губернатор региона Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем канале в Mах губернатор региона Михаил Развожаев.Утром в понедельник в городе объявлена воздушная тревога. Над Черным морем в районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны военные сбили семь воздушных целей. Сирены в городе звучали около часа.Сирены в городе выключают, когда получен соответствующий сигнал от военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.

